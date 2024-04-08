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一孕傻3年？人妻嘆反應變慢、聊天常回「蛤」 過來人狂點頭

聯合新聞網／ 綜合報導
許多媽媽們在生完小孩後，總會認為自己的記憶力退化、行動變得遲緩。示意圖／ingimage
許多媽媽們在生完小孩後，總會認為自己的記憶力退化、行動變得遲緩。示意圖／ingimage

許多媽媽們在生完小孩後，總會認為自己的記憶力退化、行動變得遲緩。近日，一名女網友在PTT表示，她在懷孕前是一位很機靈的人，沒想孕後卻變得慢半拍，甚至經常聽不懂老公說話，使兩人差點吵架。

原PO以「生完腦袋卡bug」為題稱，自從她開始懷孕後，反應就變得慢半拍，目前她育嬰留停中，全天候對付1個月的嫩嬰，在每天睡眠不足的情況下，腦袋便轉得更慢。她指出，最近和老公聊天時，因為自己太常回覆「蛤？」導致兩人差點吵架。

原PO透露，自己並非沒有聽到或聽不清楚老公說話，「但我聽不懂誒！感覺就像外國人跟妳說話一樣，腦袋無法理解語言」，因此發文好奇其他網友是否有類似經歷。

貼文底下，不少媽媽們指出，「我覺得這是睡眠不足造成的，睡飽不累就回來了，但媽媽想睡飽就不知道要等到何年何月了」、「我陪孩子睡的那幾天，白天都超遲鈍，但剩餘有睡飽的日子就恢復精明」、「小孩目前也是1個多月，每天都熬夜睡不飽，我還可以內褲穿反，到底是…」、「正常，我帶嫩嬰時整天都不知道自己在幹嘛，變得迷糊又健忘」。

原PO後來補充，其實老公是好隊友，會主動幫忙照顧小孩，後來發現她並非故意找碴，老公也願意再仔細地重複說話內容。她坦言，現今育兒快兩個月，感覺自己還有很長一段路要走，並感謝大家熱情的回覆。

事實上，婦產科醫師烏恩慈曾於臉書解釋，「一孕傻3年」這句話太過偏頗，任何人因為照顧嬰兒，使自身長期睡眠不足，並時刻擔心一個脆弱新生命，無論是誰都會「傻」到不知所措，並強調「睡眠不足確實會嚴重影響腦部認知功能」。

PTT 懷孕 睡眠

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