女友家廁所臭翻！他一看馬桶「卡滿屎垢」 崩潰問：要繼續交往嗎？

情侶間若生活習慣不同，就容易產生爭執。有網友在Dcard透露，自己和女友非常合得來，日前他到女方家作客時，卻發現女友家裡的廁所非常臭，馬桶內甚至卡了許多屎垢，崩潰發文直問「要繼續交往嗎？」

原PO表示，他和女友交往幾個月後，發現彼此的價值觀相近，個性也合得來，目前兩人都住在自己的家，所以他並不了解女友的生活習慣。近日，原PO決定到女友家拜訪對方父母，過程十分融洽，期間他因為尿急衝去廁所，沒想到一打開門便聞到濃濃的臭味，無奈坦言「就像是進入毒氣室」。

原PO指出，後來自己還發現女友家的馬桶卡了很多沒刷乾淨的屎垢，讓他當下超級崩潰，事後原PO裝沒事回到座位，也未主動提起廁所的事。他說明，回到家後，自己開始不斷思索兩人是否適合在一起，於是發文求助網友「想問大家如果有這樣的對象會繼續交往嗎？」

貼文底下，不少苦主分享類似經驗，「之前去前男友家，他家人東西到處亂放，家裡貓貓狗狗味道很重，地上一堆肉眼可見的髒污，廁所也有尿垢」、「我前任家也是衛生習慣極其匪夷所思，廁所的鏡子可以髒到完全看不到自己，馬桶我完全不敢坐」、「我老公家也是超噁，是我不敢去上廁所的程度，每次去那邊吃飯，我想上廁所都寧願忍住」。

部分網友則建議原PO多觀察女友，「先和女友同居呀，有不好衛生習慣的說不定是她父母不一定是她。有些人會因為長期抗爭未果而一起擺爛，但不代表不重視耶～」、「環境不乾淨不代表女友一定不乾淨，我們家就地上一個界線，我媽很髒，我有潔癖」、「有些家裡是長輩的習慣不好，要多觀察女友的日常習慣，先不用急著下判斷」、「通常看廁所可以看出一個人的衛生，但一起生活的地方，不一定是你女友問題」。