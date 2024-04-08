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家庭煮婦都懂！她貼兩張餐桌對比照 指「他不在」小孩最開心

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友分享「老公在或不在」時，準備的家中餐點有何差異。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本網友分享「老公在或不在」時，準備的家中餐點有何差異。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

身為「家庭煮夫」或「家庭煮婦」，如何張羅一家人的餐桌，可說是煞費苦心。有時也會因為吃飯成員的不同，必須對菜色有所調整。近來一位日本媽媽，就分享了自己在「丈夫在不在家」的狀態時，自家料理有什麼樣的區別。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本「X」網友「tamanegi_okura」，是一位目前養育著四位孩子的媽媽。他近來分享兩張對比照片，一張是丈夫在家時的餐桌，表示因為想要盡可能補充營養，因此準備了相當豐盛的餐點，有炒青菜、肉、玉子燒、配料滿滿的味噌湯等等。

不過當老公不在時，她就會從簡，並且依照小孩子點餐作準備。本來豐盛的四菜一飯一湯，變成了一碗日式炒麵，和一塊披薩。雖然沒那麼健康，但都是小孩子愛吃的東西，因此當老公不在時，小孩們也會特別興奮。

許多網友看了也紛紛表示「我懂，孩子他爸在的話就要好好做，只有自己跟小孩就簡單蛋包飯、義大利麵等等」、「老公不在時孩子一定開心死了」、「兩個看起來都很好吃」、「簡直和我家一樣」、「好想知道有章魚和蝦子那道菜的食譜」、「炒麵搭披薩？感覺好像很好吃」、「兩個我都沒問題」。

小孩 料理 日本 老公

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