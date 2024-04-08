妻做菜變難吃、幫忙抱嬰兒還被嫌…人夫怨生子後生活全變了調

結婚生子之後，對於該怎麼養育孩子，夫妻間容易產生許多不同意見。儘管出發點可能都是為了孩子好，但是價值觀差異過大，也可能會影響到夫妻之間的和諧。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名智也的40多歲男性，雖然收入還算不錯，也順利買房和結婚生子，但生下小孩之後，卻因為妻子對怎麼養育小孩有很多堅持，常常覺得難以溝通。

例如，妻子希望嬰兒從小就要吃有機食物，並且盡量不使用尿布，由於不確定外面的嬰兒食品成分如何，當然也不肯直接使用。智也平時幫忙抱嬰兒或泡牛奶，則會被抱怨抱法有誤，讓小孩子不舒服，或者牛奶溫度不對遭到斥責。原本小孩剛出生，智也向公司請了育兒假，卻因為妻子的關係，根本沒育兒就結束了假期。

讓智也苦惱的事，還有妻子本來下廚手藝不錯，不過當她開始自己準備離乳食品後，做出來的菜味道突然變得很淡。就算智也想要自己加醬油和鹽來補味道，妻子也會嫌他「對身體不好」。然而妻子的菜色已經乏味到讓智也難以忍受，甚至會吃不下丟進垃圾桶裡。

智也感慨，最近自己在和公司的年輕女性交流，可以放鬆談天說地時，總是覺得特別開心。當然因為是同事，所以他不會出手，而且為了家庭中的和諧，他也認為不應該外遇。只是生子過後才知道，自己和老婆彼此間的價值觀差異，只能慢慢忍受了。