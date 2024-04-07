沒禮貌的小孩變多？他怒控「不主動打招呼」 網兩派吵翻：該消失的陋習

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許多人遇到熟人時，都會主動與對方問好。不過，有網友在PTT指出，他發現沒禮貌的小朋友越來越多，不只不幫忙做家事，就連向長輩打招呼時也心不甘情不願。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

原PO以「沒禮貌的小孩變多了」為題稱，他只要一回到老家，就會看見親戚的小孩一直在玩電動，從不幫忙收拾碗筷，也不願意打招呼。他透露，即便自己主動要求問好，對方卻不耐煩地說「我有打招呼，你就沒聽到啊」，讓原PO非常傻眼。

原PO表示，若他以前用這種說話方式跟長輩對話，肯定會被大人們教訓，不解直問「是不是除了小孩有問題，連帶他的大人也有問題啊？」

貼文一出，掀起網友兩派論戰，「少子化、父母當寶，學校也不是以前那套了」、「很多年輕人的禮貌真的差」、「小孩不清楚打招呼的意義吧？通常要父母帶領才會習慣這種文化」、「不打招呼很沒禮貌，現下年輕人連說『謝謝』都不會的很多...真慘」。

也有人不支持原PO的看法，「用長輩壓人的觀念是威權的象徵」、「從小就很討厭不認識的長輩硬要裝熟，這種陋習早該消失了」、「大人就不能先打招呼？」、「平常有交集自然會打招呼」。