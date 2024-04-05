前任先關心！地震完男友1行為讓她心寒 網酸：妳只想自己

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相信不少人遇到大地震都會憂心家人安不安全，在地震過後立刻打電話或傳訊息詢問狀況，不過有一名女網友抱怨，4月3日大地震當天男友沒有傳訊息關心，反而是前男友比較積極，讓女網友非常心寒，卻也直呼「是我太玻璃心嗎？」

女網友在Dcard發文表示，當天地震過後本來想傳訊息給男友，看看他是否平安，但又想看對方是否有關心自己，因此就等對方先回，沒想到第一時間收到的訊息竟然是前男友傳的，反而現任男友無聲無息，還是原PO在2個小時後先發訊息，對方才回覆。

原PO感嘆和男友同一間公司，但兩人上班的時間不一樣，雖然當時也知道公司沒事，但還是想看男友會不會先主動傳訊息關心，沒想到事與願違，讓她相當鬱悶，「這樣是不是沒有那麼在乎我？」

貼文引起熱議，「把他變成前任」、「他就是沒有妳覺得的那麼愛妳，以後一定也會發生這樣的事，請好好跟他溝通，如果之後還是一樣，你們不適合，想法不一樣，早點分手比較好」、「我女友剛好去日本賞櫻，第一時間也就關心了，有心沒心而已吧」、「剛震完我男朋友就打給我了，兩個小時事情應該都處理完了，還沒關心妳是沒有想到妳吧」、「他應該也是先關心前任女友」。

但也有人幫男方說話，「看妳前兩句，有沒有一種可能，他一開始也是在等妳，只是妳先發制人了？」、「當天地震之後，我手機一度訊息都傳不出去，供參」、「照妳這樣說他也應該要鬱悶啊，妳也沒有第一時間發訊息給他啊」、「可能有其他事在忙吧，一般會擔心對方怎麼聯繫不上，是不是有意外，妳卻是在想妳自己」、「為啥自己都沒有主動關心別人，卻要要求別人主動關心自己」。