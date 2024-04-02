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大嫂周末不煮飯 她氣罵「真懶惰」！反遭網群嗆：巨嬰家庭
婚後除了婆媳問題之外，姑嫂之間相處也是一大難解題。日前有一名網友發文抱怨，她指出負責煮飯的大嫂，突然表示周末這兩天要休息「不煮了」，讓她氣得大罵「真懶惰！」，反引來一群網友譴責，直呼「真的是有夠廢的」。
有一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她指出家裡負責煮飯的大嫂，最近不知怎麼了，突然說只願意煮星期一到五，六、日這兩天說要休息「不煮了」，導致那兩天全家都必須外食。她表示有跟大嫂反映了許多次，但大嫂意志堅決根本聽不進去，於是她怒罵大嫂：「真懶惰！」
貼文一出，立刻掀起網友們暴動，紛紛吐嘈「妳是手殘嗎？不會煮飯嗎？真的是有夠廢的，妳大嫂真衰洨嫁到這種巨嬰家庭」、「不會自已煮」、「還沒嫁進來時，丫妳們都吃土嗎？」、「妳才懶惰，不會自己煮哦」、「巨嬰？妳可以請你媽媽泡ㄋㄟㄋㄟ給妳喝」。
還有不少網友表示「這是討罵文嗎？」、「自己懶不說」、「什麼動物整天只會等人餵食？」、「笑死人，妳結婚後比照辦理再來批大嫂」、「這種嫂子哪裡找，要珍惜」。
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