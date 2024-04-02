大嫂周末不煮飯 她氣罵「真懶惰」！反遭網群嗆：巨嬰家庭

琦君說，「童年就像搖晃在夢般柔和的燈罩裡」，而外公每年為她紮的那盞紅花燈，一直亮在她人生的道途上；導演王正方繪聲繪影地說了個老公雞啄了小雞的故事；宇文正捕捉暖暖的童年光影，兄妹間七嘴八舌，到底哪些是真的哪些是假的呢？王盛弘回憶起小學時幫男老師傳紙條給女老師，卻給錯了人的糗事；池秋美是紅極一時的明星，也是甘耀明的同鄉，一聽說大明星返鄉，他總趕緊衝出門，去瞧瞧小鎮的傳說人物；張光斗的童年，結束於一次溺水，幸運生還的他直呼「活著就是幸福」！ 【精彩語錄】他忽然放慢腳步，緊緊捏著我凍得冰冷的手說：「小春，你長大了要上外路讀書，新年可別忘了回來打著燈籠，扶我去看戲喲！」我說：「我長大了請你坐轎子，前前後後打四盞大紅燈籠。」他呵呵地笑道：「那我不成了土地公公啦！」……

2024-04-02 06:00