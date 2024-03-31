誰才是恐龍家長？女兒搶人玩具挨罵「沒教養」 她心疼PO網公審反遭轟

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香港01／ 撰文／桃樂斯
台灣有女童在公園玩耍時，多次搶人玩具被喝斥「沒教養」，母不忍愛女被罵反公審惹議。情境示意圖／Ingimage
台灣有女童在公園玩耍時，多次搶人玩具被喝斥「沒教養」，母不忍愛女被罵反公審惹議。情境示意圖／Ingimage

怪獸家長再現！台灣有母親怒爆發文，指帶女兒到公園玩時，女兒因多次搶其他小孩玩具，被對方家長當面怒斥「沒教養」，台媽不滿對方家長不直接和她反映問題，而是對女兒大吵大鬧，認為孩子們帶玩具去玩，難免會「搶來搶去」，強調自己並非熊家長（意指沒有素養，漠視規矩），只要對方找她對話，會立即道歉，又不忿稱「我的孩子輪不到你教育」。

貼文引來網友圍攻，紛紛反罵樓主「教好再帶出門很難嗎？」、「真正沒教養的就是媽媽你本人啊」、「明知自己小孩已經搶了很多次，為什麼不早點制止呢？」。

「說我的女兒沒教養，我就想知道所謂的教養是什麼？」該母親以匿名方式，在爆料公社以「若怕玩具被搶，就不要來公共場合玩！」為題發文，指日前帶女兒到公園玩，卻因為女兒多次搶其中一位小孩的玩具，而被對方家長怒罵「沒教養」。她表示，明白是女兒搶玩具在先，對方出言制止本來並無不妥，但絕不接受對方向女兒大吵大鬧，更直接吼女兒「沒教養」。

她不滿指，該家長其實有看到她就在女兒身旁，為何不選擇先向她反映問題，質疑：「你不怕嚇着別人的孩子？難道就不擔心嚇到自己的小孩嗎？」她認為帶玩具去玩，「孩子之間搶來搶去真的免不了」，但對方作為成年人，「你認知的教養是什麼？是對着孩子吼叫？」，「還是對着一個孩子說：『真沒教養？』」。

樓主強調自己並非熊家長，理解作為父母都會護着自己孩子，只要對方當下前來和她溝通，她會立即道歉，並即場教育女兒，但真的不能接受他人當着孩子面前說她「沒教養」，更不需要對她這麼兇，不忿指「我的孩子也輪不到你來教育」。

雖有人認同對方家長不應對小孩大吼大叫，「能一起玩不是更好嗎？」，不過更多留言斥責樓主是怪獸家長，「真正沒教養的就是媽媽你本人啊」、「為什麼這年頭恐龍家長（意即怪獸家長）可以抱怨的理所當然？」、「霸凌別人家小孩的養成法是這樣子的」，又揶揄「你路上被人搶了皮包，你去報警，警察說怕被搶就不要帶皮包出門」、「若怕搶玩具被罵，就不要去公共場所玩」。

有網友更質疑樓主的教育方式，「明知自己小孩已經搶了很多次，為什麼不早點制止呢？」、「我家2個小孩就從來沒搶過別人玩具！有這種心態，明顯就是縱容自己孩子搶別人玩具」。

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文章授權轉載自《香港01》

小孩 恐龍家長 爆料公社 父母 素養

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