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秘書女友夜裡陪應酬「拿回一堆名牌包」 他憂初戀被主管呵護了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友的女友每次應酬後都會得到小禮物。示意圖／Ingimage
一位網友的女友每次應酬後都會得到小禮物。示意圖／Ingimage

現在的社會風氣越來越開放，許多人嘗試「包養」生活，靠Sugar Daddy（包養者）賺進大把財富，但道德面仍有疑慮。一名男網友發現，初戀女友在建設公司升職擔任秘書後，行為詭異，晚上經常與主管應酬，還會帶回名牌包當作禮物，甚至還有上千上萬的現金，他擔心「女友是不是被主管呵護了？」其他網友則笑虧「女友真的是個能幹的秘書」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他與初戀女友交往三年多，目前同居，女友畢業後到建設公司上班，近期從行政助理升職擔任秘書，但升職後女友行為怪異，經常晚上出門與主管應酬，回來還會帶著小禮物，如手鍊、名牌包等。

該網友說，日前女友主管晚上致電要求她一起出門接洽客戶，趁女友去洗澡時，他翻了女友的包包，發現包內多了上千上萬的現金，女友手機相簿也多了很多餐廳美食照片，看起來不像是應酬的狀態。

該網友要求女友離職換工作，女友卻說，這間公司待遇很不錯，換工作以後起薪、年資都要重新計算，他擔心表示，「我很懷疑女友是不是被主管呵護了，但我又不敢去問女友的主管，很怕是誤會一場最後害女友沒有了工作」。

其他人則留言「女友真的是個能幹的秘書」、「人家主管要花錢，你不用花錢，怎看都是你比較賺，年輕人要惜福」、「你知道你現在是什麼燈嗎，綠燈」、「這綠帽應該可以蓋住屋頂了」、「年輕人努力賺錢吧，等你發達了記得呵護別人的女友，生生循環」。

不過也有眼尖網友發現，發文網友貼出的名牌包照片有異，留言「可是那些都是假貨欸，一眼假」、「紙袋過於光滑然後包包皮革沒有紋理過於蓬鬆都是蠻明顯的差異」、「剛買prada，它紙袋應該是有壓紋粗糙感的」、「Fendi是假的，因為他們袋子的帶子是黑色不是黃的」，還有人質疑是創作文，留言「我怎麼覺得這張照片應該有來源，有人能以圖搜圖找到嗎？」

發文網友又補充回文表示，名牌包看起來像假貨是因為他的手機畫質問題，另外女友是他的初戀，他才會一直相信對方，稍早他要求女友打給主管，主管卻說他在家庭聚餐，要他不要想太多，甚至問他，下月能不能讓女友跟著主管一起到國外考察建材展，讓他內心更加難熬。

Dcard 主管 名牌包 女友 禮物

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