妹子大讚男友「弟弟」想激戰！他臉色大變突喊先回家 網皺眉：慘了

情侶之間總有甜言蜜語，但有時都要說清楚，以免引起誤會。台灣一名女子在網路發文表示，向男友作出性暗示，形容其「弟弟（下體）令人舒服」，要求晚上再度激戰，男友大感愕然，回應指「要先回家處理事情」。不少網友猜測男方可能以為女友指其親生弟弟，未知是兄弟「齊上齊落」，抑或以為戴綠帽，回家向胞弟算賬，「回家爆打弟弟，害他戴綠帽」、「弟弟：嫂子真開放」、「意義有兩種」，也有人質疑事件真偽。

該名女子在臉書社團「匿名公社」發文表示，早前大讚男友的「弟弟」（下體），讓她感到舒服，希望晚上再度「愛愛」。隨即發覺男友表現愕然，「感覺（男友）應該是超害羞的」，對方更稱「要先回家處理事情」，讓她非常期待晚上。

然而該女子說法引起部份網友誤會，未知男友回家和胞弟商量是否兄弟齊上齊落，抑或自以為戴了綠帽，要先回家向胞弟算賬，紛紛笑言「你要害人家回去打他弟了」、「男友表示：我回家把弟弟綁來」。但不少網友質疑事件真實性，「現在『匿名公社？一堆這種人，到底是真是假？」、「整天幻想」。

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文章授權轉載自《香港01》