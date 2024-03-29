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婆婆闖入房間拍媳婦哺乳畫面 事後行徑讓眾人暴怒：太變態了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨在房間哺乳時，婆婆竟然直接闖入還錄影拍攝，事後將影片傳到家族群組裡，讓她氣炸，照片為示意圖。 圖／ingimage
原PO抱怨在房間哺乳時，婆婆竟然直接闖入還錄影拍攝，事後將影片傳到家族群組裡，讓她氣炸，照片為示意圖。 圖／ingimage

許多女性婚後都拒絕與公婆同住，原因不外乎生活習慣不合、沒隱私等，有一名人妻發文抱怨自己在房間裡哺乳，沒想到婆婆沒敲門就進房，更誇張的是直接拿手機拍她哺乳的畫面，讓她氣炸了，貼文也讓眾人看了全都飆罵。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」控訴日前在自己房間給寶寶哺乳時，婆婆竟然沒有敲門就直接走進來，還拿起手機錄下她餵奶的畫面，原PO不滿地說這是很隱私的事不可以錄，婆婆聽完卻臭臉地走出去。等她把寶寶哄睡了後，準備要去請婆婆把影片刪除時，卻發現影片已經被發到家族的LINE群組裡，讓她非常傻眼。

原PO說群組裡面就有公公、大伯、小叔3位男性，她急忙請婆婆回收影片，結果還被嫌大驚小怪，讓原PO氣得直接退群組。事後老公說媽媽已經把影片刪除了，但她還是覺得非常不開心，覺得自己的隱私被侵犯，「請問，這件事是我太計較嗎？」

底下留言群起撻伐婆婆的行徑，「傻眼，這什麼白目婆婆」、「妳婆婆好誇張」、「妳才是正常人，婆婆根本有病好嗎！如果群裡其他人都沒罵她，那全家都很有事」、「好沒水準的婆婆」、「告她侵犯隱私」、「我以為這是小說才有的情節，前兩天才剛追完～想不到真的有這麼噁心的婆婆」、「妳應該小孩抱著直接回娘家，這太變態了，不能接受，沒讓她道歉就不回去」、「妳沒錯，錯的人是妳婆婆，最大錯的人是妳老公，因為妳老公無能，才會導致囂張的婆婆」。

婆婆 媳婦

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