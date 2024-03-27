她怨進香很累「小姑不幫洗衣服」 網白眼：欠妳的？

婆媳、姑嫂之間的糾紛常常難以處理，日前有位大嫂抱怨，小姑不願幫他們手洗衣服、煮麵跟買飲料，氣炸喊「我們去跟白沙屯媽祖進香很累了，讓我們休息很難嗎？」文章一出，眾人不挺還批評「不會自己做嗎？」

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她跟老公日前參加了白沙屯媽祖進香，在這期間小姑都不幫他們做事，進香前她跟對方交代「把我們冬天衣服拿去手洗，不能送洗」，但小姑要求「自己洗」。

原PO接著表示「我們自己洗沒關係，但已經腳很酸了，請她幫我們煮碗麵跟買2杯50嵐珍奶半糖去冰，結果小姑不僅不做還跟我這大嫂頂嘴，甚至跑去跟我婆婆告狀，氣得我婆婆血壓飆高跑來怒罵我！奇怪了！我們很累讓我們休息很難嗎？婆婆跟小姑這對母女真的欠嘴」。

文章曝光後，許多人批評「妳不會自己做嗎？」、「妳進香根本是白去了，媽祖有叫妳自己的事丟著不做，跑去跟祂進香，回來又對小姑頤指氣使，還發文抱怨，妳小姑欠妳嗎？我們也是去進香回來，自己事自己做！」、「妳們的衣服關小姑什麼事？」、「我進香回來也是自己洗衣服啊，妳有什麼困難嗎？」、「為什麼要要求小姑手洗衣服，妳們有9天的衣服耶！要吃東西不會自己買嗎？小姑又沒有欠妳」、「修身不修心，說的就是妳這種人」、「媽祖會說辛苦妳了！明年妳不用來進香，留在家洗衣服就好」、「自己的事情自己解決，妳家的事若小姑幫忙是情份，不幫忙是本份，做人不要得寸進尺」。