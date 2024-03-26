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中老年人沒教養？她從日本回台嘆反差大 網掀「老害」論戰：低端的人多的是

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友怨嘆「為何台灣中老年人多半沒什麼教養」，並指出許多過往生活中的案例，表示自己剛從日本回來「超有反差感」。情境示意圖。圖／Ingimage
近日有網友怨嘆「為何台灣中老年人多半沒什麼教養」，並指出許多過往生活中的案例，表示自己剛從日本回來「超有反差感」。情境示意圖。圖／Ingimage

禮貌是做人的基本，一個人有沒有教養，端看他是否能顧及別人的感受。近日有網友怨嘆「為何台灣中老年人多半沒什麼教養」，並指出許多過往生活中的案例，表示自己剛從日本回來「超有反差感」。貼文曝光後掀起一陣關於「老害」（日本流行詞語，字面理解為「令人厭惡的老害蟲」）的論戰，部分網友點頭認同原PO，不過多數網友則指出和年齡無關，「先不講日本，台灣低端的人多的是」。

一位網友在PTT上發文，表示自己從小到大對中老年人的某些行為印象深刻，她也舉出一些例子，像是小時候看過中年人搭公車逃票；長大後在打工時常遇到厚臉皮自稱「常客」的阿姨；今天則遇到聊天要指著路人的大嬸，以及搶著進出門的老人家。剛從日本回台的原PO無奈怨嘆反差感超大，忍不住疑問：「為何台灣中老年人多半沒什麼教養？」、「為何這些人教小孩要有禮貌，自己行為卻像個野人」。

貼文曝光後引起熱烈討論，部分網友舉出案例認同原PO，有人則分析原因，直呼「會到處亂丟垃圾的幾乎都是中老年人」、「台灣有氣質的老人超級少的，言行舉止散發著粗俗低端氣息」、「最討厭那種死不認錯的老人，錯就錯，認錯然後道歉有那麼難嗎，非要緊握手上那一文不值的尊嚴」、「早期沒有像現在教育普及」、「因為那些老人就是在這樣的環境下長大的，這證明了台灣真的進步得很快」、「愛貪小便宜也是跟小時候生活過得比較苦有關吧」、「因為活越久越知道，在鬼島越守法守規矩越吃虧」。

也有人反指，在年輕世代中更容易看到教養差的案例，「年輕屁孩更沒教養」、「小孩一堆也被寵到沒啥教養」、「年輕人更會亂丟垃圾好嗎？尤其是抽煙的，難道菸蒂不算垃圾？偏偏都是受過9年教育、讀大學」、「其實一堆年輕人也是，跟年齡沒什麼關係」、「老實說年輕男女生沒教養的更多，沒錢沒地位沒身材，每天裝一副B樣，看到都想一拳打死，我怎麼覺得時下年輕人更沒教養？」、「年輕人沒教養也一堆」、「我也看過高中女生逃票、學生捷運插隊啊」。

不過多數網友則理性討論，表示有沒有教養、禮貌，和年齡並沒有直接關係，呼籲其他人不要「一竿子打翻一條船」，「笑了，什麼年代了總喜歡看到某幾個例子就棒打整個世代」、「人性惡劣的人居多，不需要把它分齡化」、「先不講日本，台灣低端的人多的是，不信你多出去外面晃晃玩玩就知道」、「沒教養的不限老人，只是你自行劃線而已」、「生活水平物質好，才文明的起來」、「文化跟教育資本要迭代累積的啦，又不是念大學就會改善」、「台灣從上到下爛的都很多啦」、「便宜行事的基因會一直承傳下去，看累代教育能否改變吧」、「台灣人沒素養超乎想像的多，和學歷年紀無關」。

年輕人 老年人

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