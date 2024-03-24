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剩菜狂加熱「孫吃到住院」！她怒逼尪全吞婆婆慌了 結局大快人心

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友抱怨，婆婆不讓自家兒子吃剩菜，卻習慣將剩菜反覆加熱拿給她跟小孩吃，雙標行為引發熱議。示意圖/ingimage
女網友抱怨，婆婆不讓自家兒子吃剩菜，卻習慣將剩菜反覆加熱拿給她跟小孩吃，雙標行為引發熱議。示意圖/ingimage

台灣人從小就被教育出惜食的觀念，不少家庭為避免浪費食物，習慣將剩菜放到冰箱冷藏，不過食物若經過反覆加熱，恐導致營養成分流失、滋生細菌，更甚者還會有罹癌風險。日前一名女網友分享，她婆婆總是喜歡將剩菜反覆加熱拿給她跟孩子吃，因此原PO奇想一計，成功解決婆婆的雙標行為，引眾網友直呼「妳好帥啊」、「敲碗第二集」。

一名女網友日前於臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文公開婆婆的雙標行為，她表示婆婆經常將一道菜冰好幾天，再反覆加熱拿給原PO和小孩吃，就算多次提醒「不要讓小孩吃加熱過的食物」，婆婆仍充耳不聞，直到孩子腸胃不適住院，原PO再次向婆婆表示「不要拿小孩身體開玩笑，沒吃完就倒廚餘，也不會被雷劈」。

不料，幾天後原PO再度看到桌上出現前幾天的剩菜，因此她靈機一動，將整盤隔夜菜拿到老公面前叫他吃完，老公吃了幾口後表示「味道好像怪怪的」，原PO則回應他，飯菜是前幾天的，要吃完才孝順。豈料婆婆一看到自己兒子吃了隔夜菜，馬上出言制止「這樣會吃壞肚子啦！不行啦！」原PO見狀後質問婆婆，「所以他吃就不行，我跟我兒子吃可以嗎？」

原PO接著分享，婆婆甚至還想將這盤菜拿給孫子吃，因此她便當著眾人的面將菜倒掉，順便將冰箱裡的剩菜也全數清空，並告訴婆婆，「只要桌上有隔夜菜，我一定全部倒掉，我也是為了所有人的身體著想」，婆婆雖氣得直跳腳，卻也無法反駁，這才平息了這場鬧劇。

原PO的神操作曝光後，引來無數網友的讚賞，「老一輩人都覺得冰箱是萬能的」、「我婆婆都拿剩菜剩飯給我吃，然後煮新鮮的給她兒子吃」、「就是要這樣，不然一直吃壞肚子」、「媽媽妳好帥」。此外，也有網友分享，鄰居因愛吃剩菜，腸胃出問題險些賠命；還有親人因煮多了捨不得扔，吃多隔夜菜不幸罹患胃癌。

婆婆 隔夜菜

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