很急？科技業男見面3次就求婚「當生日禮物」女嚇壞：手都沒牽過

現代部分人因爲工作生活繁忙、環境因素，能認識的人機會很少，會透過交友軟體來認識另一半。最近有一名女網友表示，在網路上認識了一位42歲的科技業小主管，起初都覺得對方很正常，感覺不錯，沒想到了第三次見面，他突然表示「我們去登記結婚吧」，並說當他生日禮物，讓她當下超傻眼「我們連手都還沒牽過」。

一名女網友在「Dcard」感情板發文指出，在交友軟體認識了一名42歲的科技業小主管，聊了兩個星期後約見面喝咖啡，第一次見面覺得對方斯文、有禮貌，談吐也很幽默，感覺不錯，於是又約了第二次吃飯，到這邊都覺得對方很正常。

後來某天，對方表示希望她在生日當天一起過，原po也答應，當天約在家裡附近的7-11，對方開車來接她，在車上的時候，他突然開口「今天我生日，送我個生日禮物，我們去戶政登記結婚吧！」，原po還以為自己聽錯，但看導航是認真的往戶政的方向前進。

原po當下很慌張，但又怕激怒對方，於是告訴自己冷靜，並且默默傳LINE和閨密求救，終於撐到目的地後，跟對方說，「抱歉無法接受你的要求，我們就到此為止」，講完後馬上趕緊走人，也趕快把聯絡方式刪掉。

原po想起來仍心有餘悸，認為見面三次就要登記結婚，都還沒牽手過，也不知道對方家庭背景，不懂是「工作壓力大的腦袋有問題嗎？」，直呼真的是被嚇到了。

不少人也回應，「感覺是年紀大想趕快定下來，但見面三次就想結婚也太瘋狂了些」、「我還遇過最扯第一次見面就很認真跟我討論結婚怎麼辦，生孩子，住哪裡，要我明天搬去跟他住的…」、「還好妳跑掉了…大S已經示範了閃婚嫁錯人會是什麼下場…」、「好可怕，這是綁架吧」。