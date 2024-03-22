得知媳婦懷女嬰 婆婆1行為讓她很苦惱：育兒更艱難了

以往長輩保有重男輕女的觀念，但隨著時代演進，不少人也認同男生女生一樣好。有一名女網友表示婆婆沒有女兒，第一個孫子也是男生，因此當自己懷孕確定胎兒性別是女孩子時，婆婆非常開心且期待，不過孩子出生後，婆婆的行為卻讓女網友很困擾。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示當初懷孕時，婆婆為了想在孩子出生後可以幫忙照顧，便擅自將嬰兒床放到自己房間裡，還要他們夫妻倆自己睡，孩子跟她睡。等到出生後，婆婆每餐都搶著餵奶，就算原PO想自己餵也沒用，甚至只要寶寶一哭鬧，婆婆連門都沒敲就直接進到他們房間裡搶著哄孩子。

幫孩子洗澡也是一樣，婆婆也都會搶著洗，原PO說了不下百次「我們自己來就好」，但對方完全聽不進去，還以為他們只是客氣。原PO無奈地說「育兒的日子因為婆婆，變得更艱難了」，希望婆婆不要剝奪他們學習當爸媽的權利跟責任，

貼文引來兩極評論，不少媽媽十分羨慕，「很多人求之不得」、「好羨慕！妳再生一胎，就知道妳婆婆對妳有多好了」、「要珍惜，真的遇到好婆婆」、「我覺得妳婆很好欸（尤其是半夜），而且又是女孩，妳就給她顧，顧累了過幾天就會還妳了啦」、「能幫忙都很好欸，二寶媽的感想…總比只會出一張嘴什麼事也不做的好」、「好羨慕喔！要是有人可以幫忙，我也不會一天到晚想搬出去自己生活」。

但也有過來人體會原PO心情，「長大一點搬出去住吧！妳女兒以後會聽誰的已經可預測了」、「我能理解，孩子是媽媽的心頭肉。真正愛孩子的媽媽多麼希望孩子片刻不離。別人的熱心，是要經過人家同意，媽媽不同意就幫忙，那是一種勒索」、「真的很討厭，媽媽生完孩子對孩子都有佔有慾，真的不喜歡婆婆這樣搶孩子。我會直接搶回來，說我自己用」、「我懂，我很不喜歡跟這樣的人相處，對方讓我感受到自私，不尊重」、「媽媽不親自帶會不親，幼兒期小孩子比較依賴，培養出依賴祖母的孩子，長大很難扭轉很難教喔」。

也有人予以安慰，「換個想法，疼總比不疼好！好好溝通，訂個適合她當丫嬤的時間，幾點之後，請她不要打擾你們陪伴孩子」、「我懂妳孩子剛生完想自己顧寶寶不想他人插手的心情，想要事事親為，總覺得婆婆搶了自己的孩子，但換個方式想，越多人愛妳疼妳的孩子不是很好嗎？」、「利大於弊居多，育兒部分我覺得妳或隊友可以和婆婆好好談，我相信婆婆會懂的，總比只出一張嘴什麼都不做，凡事都要媳婦自己來的婆婆好太多了」。