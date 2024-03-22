老公想換房接媽媽同住 妻拒絕竟遭嗆「離婚」：我再找一個

結婚後的生活大小事都很容易讓夫妻兩人感情出現裂痕，不論是婆媳關係、金錢等都是重要因素。有一名女網友透露小叔和婆婆跟她住在同一棟大樓裡，因為小叔要結婚怕空間不夠，因此老公想換房接洗腎的媽媽一起住，讓她完全無法接受。

原PO在Dcard表示結婚後育有兩個孩子，一家四口住在她婚前買的兩房電梯大樓裡，小叔和婆婆則住在同棟大樓、同戶型兩房但不同樓層。她說小叔今年準備要結婚，未婚妻這幾個月也會搬過去同住，未來也有生孩子的計畫，原PO說自己家裡因為空間不夠，再加上小孩子會跑跑跳跳，因此和老公計畫換一間透天。

夫妻倆日前去看了某間透天預售屋，是一樓客廳、廚房的傳統格局，而非一樓有孝親房的新型樣式，當時老公向代銷詢問一樓是否有房間可以讓他媽媽睡，原PO在一旁聽了整個臉垮下來。

回到家後，兩人討論看房的感想，老公認為地點離媽媽的洗腎診所有點遠，而且一樓沒房間，他不想讓身體不好的媽媽爬樓梯，而且之後弟弟結婚家裡沒空間，也沒錢換房子，因此才想要把媽媽接過去一起住。只不過原PO曾和婆婆同住過，當中發生許多不愉快的事，也因此婆婆才會搬去小叔家住，如今聽到老公要接媽媽一起住，讓原PO無法接受地說「我跟她不合，沒辦法住一起」。

沒想到老公聽了竟然回說「不然離婚，你帶兩個小孩還有房子賣掉賺的錢回中部，我再找一個可以跟我媽一起住的」，讓原PO非常傻眼，甚至失眠睡不著，只好發文詢問大家，「真的要接受跟婆婆住一起嗎？」

底下留言一面倒地全力挺原PO，「撇除要不要住，妳老公有夠雷，自己的媽媽自己顧啊」、「那就離啊！他媽洗腎怎樣的關妳什麼事，他要孝順自己去孝順，少把妻子拖下水」、「他要不要聽看看他講那什麼話啊？動不動離婚離婚的，那麼孝順就離婚讓他自己去好好當孝子啊，笑死，誰要去當免費看護」、「妳婚前買的房子要不要賣掉關他什麼事啊？好好笑」、「妳老公住妳婚前買的房子，現在為了他媽要換想換大房子，那就自己去想辦法啊，憑什麼要妳跟他媽綁在一起啊」、「那不要換房了，叫妳老公現在搬出去跟他媽住」。