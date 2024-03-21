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聯誼條件大不同！男要經濟基礎、女只要亮麗有自信？網：因為沒女生想去

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為聯誼示意圖。圖/ingimage
圖為聯誼示意圖。圖/ingimage

如果生活圈單純，單身族想找脫單不容易，很多人會參加聯誼認識新朋友。有網友在PTT分享收到臉書推播聯誼廣告，針對男生列出一堆經濟條件，女生卻只需要亮麗自信會打扮，讓他看傻。

原po表示，臉書演算法近日推了一個聯誼活動給他，點進去看發現，男女都要求大專以上學歷，男生的條件洋洋灑灑，包括自營商/企業主管、知名外商、擁有200萬資產、年薪80萬、軍公教、上市櫃公司員工、正當工作、月薪四萬以上、有不動產等，女生的條件卻是外型亮麗、打扮時尚、溫柔婉約、甜美可愛、笑容迷人、自信大方等，最後才補上一條經濟獨立。原po傻眼，男女條件差太多，到底誰會報名？

圖擷自PTT
圖擷自PTT

網友笑翻，「會報名的真的是魯蛇」、「超可悲，還不如找AI」、「為什麼男生都沒有要求外表」、「台男就是這麼可悲」、「男生條件很物質，女生條件有跟沒有一樣」、「女方都是主觀條件，男方都是客觀條件」。

也有人一針見血，「因為女生沒人要參加」、「結果到場還是男多於女」、「重點不是男生條件是不是嚴苛，而是男女條件差有夠多」、「最重要的年齡沒有寫，這來亂的吧」、「重點在於女生條件都沒有提到金錢數字吧」、「女生那邊應該加個願意生育」、「年薪四萬女性也看不上」。

也有人認為女生區才條件多，「男的比照女加第一條外型亮麗打扮時尚，應該可以刷掉全部，笑死」、「我覺得女的嚴苛很多」、「而且女生那邊還有暗樁，找漂亮去衝人氣」、「這條件根本是歧視女性」、「我女生只有符合經濟獨立，剩下都不敢說自己有」。

AI 單身 聯誼

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