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女過35歲會著急結婚嗎？ 網這樣回：他們應該更著急吧

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友以「女生年齡過了35歲後，會著急結婚嗎？」提問，引起兩派網友熱議。示意圖/ingimage
女網友以「女生年齡過了35歲後，會著急結婚嗎？」提問，引起兩派網友熱議。示意圖/ingimage

台灣近年來因通膨加劇導致經濟壓力及育兒成本增加，且結婚年齡越來越高，少子化的影響更嚴重。據內政部統計，男性平均初婚年齡為34.26歲、女性32.1歲。有位女網友在PTT以「女生年齡過了35歲後，會著急嗎？」提問，引起兩派網友熱議，有網友留言回應說，「著急的應該是男性吧」。

已經年過35歲的原PO表示女人過了35歲之後，在兩性市場的行情會大幅下滑，而40歲又是一個門檻，然後很快就45歲了，接下來可能變沒人要。依此思維很想問問看「女生35歲後會很著急結婚嗎？會想快點找個穩定的對象安定下來嗎？還是享受獨身也不錯。」

此貼文引起2派網友們的熱烈討論，贊成做自己的人留言表示，「找二婚還好，找一婚，難度有點高了」、「我快要40歲了，卻一點也不著急結婚的事，先把自己養好再說吧」、「除非想要小孩，不然要急什麼？」、「不會（著急）好嗎，台灣一直都是選擇權在女方，男方除非條件很好，不然都是被選的」。

另一派支持要結婚的網友說，「現在晚婚非常正常的，隔壁阿姨蹭飯蹭老半天，終於在40歲找到穩定幫付錢的，所以年紀不是問題，終究能找到更老的對象。又剛好對方也找不到更年輕的」、「女生不等於台女」、「現在35歲結婚的挺多的，因為平均初婚年齡大約31歲」。

更有人表示自已是隨緣派，「超過30歲之後就不急了，再過個5年就會聽到朋友抱怨她的老公，再過10年就聽到她們準備離婚，所以超過40歲的我完全對婚姻無感了。只希望自己能賺好未來退休的錢」，這位網友繼續分享說「周遭朋友結婚至今幸福的，目前只遇過2對」、「30歲前會急，35歲後就不會急了」。

由於生育力會隨著年齡增長降低，政府相關單位建議，夫妻正常性生活持續1年以上若仍未懷孕，雙方可一同前往檢查，另也有試管嬰兒補助供不孕夫妻申請。

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