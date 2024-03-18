男友吃飯主動付錢！她卻列「4事件」嘆小氣 網一面倒勸分

情侶間的價值觀不同，容易產生爭執。日前，有女網友在臉書粉專「靠北老公2.0」透露，雖然男友平時吃飯願意付錢，也從不要求AA制，但卻有4件生活小事讓她不太舒服，苦惱著兩人未來是否適合結婚。

原PO表示，有次和男友去遊樂園玩後，身體很不舒服，後來兩人到附近診所就醫，而男友在聽到「不能健保，要自費」，就立刻遠離櫃台，一副不想付錢的模樣，最終是自己掏錢付醫藥費。她說明，原本並沒打算要求對方付錢，只是當下很不舒服，才希望男友可以先墊錢，感嘆道「未來如果我的身體也發生狀況，他是不是也會因為錢，不願意管我的身體狀況？」

原PO接著透露，自己某天因重感冒待在家休息，男友主動前來照顧，她便請對方幫忙買喉嚨噴霧。結果男友在第一家藥局買時，覺得售價太貴，就跑去第二間藥局買喉嚨噴霧，「事後得知覺得蠻傻眼的，女朋友在不舒服的時候，怎麼還會到處比價？」

原PO說明第三件事，兩人第一次去看電影時，男友因為覺得買飲料跟爆米花不划算，在未詢問她的意見下就乾脆不買，後來對方也為此買了一桶爆米花賠罪。最後，她指出，男友一到周末就會沒錢，所以買些小東西就會讓她付錢，「我常覺得他是故意的，以上這些事，我不曉得是不是自己太敏感？要求的太多？」

貼文一曝光，許多網友勸兩人分手，「價值觀不同，可能無法長久」、「三觀不合，換了吧～單身更好」、「沒要結婚真的不用困擾誒，交往不太舒服，分手最快」、「婚前斤斤計較，婚後會大方的真的不多」、「那就單身就好，別一昧的戀愛腦」、「妳需要的是跟他好好溝通一下，不是上來問網友」、「價值感不一樣，再交往下去也是浪費時間，不如放手吧！」。