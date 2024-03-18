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大姑赴日念書2年！媳婦開噴「活在優越感中」曝公婆晚年心酸下場

聯合新聞網／ 綜合報導
媳婦認為公婆太寵大姑，導致自己晚年生活可憐又活該。 圖／canva
媳婦認為公婆太寵大姑，導致自己晚年生活可憐又活該。 圖／canva

不少人會在人生規劃中安排留學，除了可以增進知識外，也能有更多的世界觀。最近有一名媳婦指出，公婆老是覺得自己女兒去日本讀兩年書很厲害，總是有種優越感，只要請她做事都好像侮辱學歷，結果年老體衰後，發現女兒不給錢也不幫忙，讓她看了直呼「可憐又活該」。

一名媳婦在「匿名公社」指出，公婆老是覺得自己女兒去日本讀兩年的書很厲害，但其實她只是去讀「花了錢就能上」的語言學校，公婆還為此感到很驕傲，但在原po眼裡只有覺得他們很無知。

原po表示，大姑去日本讀語言學校也花了公婆不少錢，但是每次只要公婆要她做什麼事，都會有種優越感，感覺叫她切菜、買魚會像侮辱她的學歷一樣。結果現在公婆生病又年老，婆婆得了癌症，化療再累都還要自己煮東西來吃，大姑一樣躲在房間，不給家裡錢也不幫忙，不照顧自己父母，一樣活在優越感中，原po不忍嘆「兩老現在才知道心酸吧，覺得可悲又活該」。

不少人也留言表示，「社會就是這樣的」、「去日本真的沒有很了不起，日語只能在日本用而已」、「語言學校讀兩年根本是留級的概念」、「我在很多地方流浪過，我怎麼就沒有這麼重的包袱，現在出遠門很正常，有什麼好說嘴的」、「又不是東京大學、千葉大學的學歷」。

但也有人認為，「自己寵出來的」、「別人的人生不需要嘴…自己過得好比較重要」、「怨念好深啊」、「我覺得問題不是你大姑為什麼有自以為是的優越感，真正的問題應該是你公婆只會寵不會教」、「啃老族現在一堆，每天無所事事」。

啃老 大姑 日本

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