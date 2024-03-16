媳婦每晚都要！她擔心兒子不節制「會傷到身體」 網酸：羨慕還是忌妒？

婆媳關係一直都是讓大家煩惱的問題，一名婆婆上網抱怨，常常在晚上聽到媳婦跟兒子愛愛的聲音，覺得媳婦「太會討」，擔心兒子不節制使用會傷到身體。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名婆婆在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己的媳婦晚上好像「很會討」，晚上常常聽到她跟兒子愛愛的聲音，很擔心這樣不節制使用，會傷到兒子的身體，好奇「有什麼方法可以婉轉地勸勸媳婦呢？」。

貼文一出後，多數網友認為很正常，紛紛表示「我覺得也有可能是你兒子不節制」、「你有沒有想過會不會是你兒子一直要餒？」、「媳婦不找你兒子討…難道要找外面討？」、「如果他們真節制了你是不是又要改說⋯怎麼好久沒聽到他們打炮的聲音！這樣何時才能抱孫啊？」、「節制才會出事吧，卡彈才更傷你兒子的身體」、「增產報國很好阿！」。

不過，也有部分網友認為婆婆管太多，紛紛回應「你羨慕還是忌妒？」、「關妳什麼事」、「聽妳的口氣，妳應該守N年活寡了吧？才會這樣管太多…」、「妳不要晚上去聽事情就解決了」、「跟你住也太倒霉了，這種事都可以拿出來講」、「有妳這種閒到沒事就去聽牆角的婆婆還真雖小」。