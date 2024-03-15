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小姑想開店！婆婆要求媳婦做1事資助 眾人全怒了：千萬別答應

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO被婆婆要求把房子拿去銀行借貸300萬，然後給小姑做生意，讓其他網友看了抱不平。 示意圖／ingimage
原PO被婆婆要求把房子拿去銀行借貸300萬，然後給小姑做生意，讓其他網友看了抱不平。 示意圖／ingimage

不管多親近的人，一牽扯到金錢問題都會有嫌隙，一名女網友就抱怨被婆婆要求拿房子抵押，跟銀行借錢給小姑做生意，讓她聽了相當傻眼，其他人看了也抱不平，要女網友千萬別答應。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，因為小姑要開冷飲店，因此她被婆婆要求將婚前買的房子做抵押，跟銀行貸款300萬元給小姑做生意，「還叫我不用擔心，有問題她會負責？」

眾人一面倒地看不下去，「她如果會負責，就不用叫妳抵押再貸300萬了」、「別啊…到時錢沒房沒婚姻都沒」、「最好不要，生意不是那麼好做，最後賠錢又傷了感情」、「抵下去就變成妳自己的事了，不要啊～怎麼會有那個嘴臉開這個口，刷新三觀欸」、「這鬼話千萬不能信」、「婚前的跟婚後都無關，除了妳自己，沒有任何義務拿來幫誰，婚後買的也不要輕易抵」、「『有問題她負責』講這句話的9成99都是嘴砲」、「到時候的負責就是：我們都是一家人不要計較這麼多」。

還有網友酸婆婆為何不自己出錢，「她嘴巴說說而已，妳千萬別當真！如果她要負責，她不會拿自己的存款？」、「叫她用自己的房子貸款」、「會負責就直接拿出300萬不就好」、「叫她拿自己的財產去借錢」、「她怎不抵押她的？」、「自己的女兒自己解決」。

婆婆 媳婦 小姑

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