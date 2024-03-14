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小主人遊戲？女離職前收無名早餐猜是某男同事送 網力勸：主動表白吧

聯合新聞網／ 綜合報導
有位女性上班族月底準備離職，突然在離職的一星期前，公司座位上每天有人放置一份早餐，並留便利貼預祝自己換工作要加油字樣。圖擷自Dcard
有位女性上班族月底準備離職，突然在離職的一星期前，公司座位上每天有人放置一份早餐，並留便利貼預祝自己換工作要加油字樣。圖擷自Dcard

年輕人流行的小主人遊戲，也跟著帶到公司辦公室流行起來。有位女性上班族月底準備離職，突然在離職的一星期前，公司座位上每天都有人放置一份早餐，並留便利貼預祝自己換工作要加油字樣。她問隔壁同事誰留置的，同事回不知道。而一位跟她私底下常常聊天的男同事也沒回應，但她有預感是他送的，但又不敢妄想。隔天又收到不一樣的早餐，都是她喜歡吃的。她剩2天就要走了，所以想問大家，應該主動一點問他嗎？

原PO在Dcard分享跟這位男同事的互動說，他們私底下常常聊天，個性和興趣方面也都很合，之前有提到一起去爬山露營或潛水，但多不了了之。三天前座位桌上突然出現一個不知是誰送的早餐，我以為是他送的，有偷偷看他有沒有在看我，結果完全沒有。

隔天我又收到了早餐，我很喜歡吃的一種麵包，變貴後我就沒買了，我只有跟他說過，所以這次我覺得就是他送的。今天又出現了草莓吐司，「我是認真在愛草莓，從吃的到吊飾， 身邊的人都知道我愛草莓」。她因早餐的事情，有80%確定是他送的，但這點又讓她很疑惑，剩2天就要走了，會不會是想暗示她什麼？還是我應該主動一點問他嗎？但又怕是別人送的，我想太多表錯情了，她想問問其他人，可以幫忙給個想法嗎？

貼文引起網友間的熱議，想看到有好結果的網友們，留言慫恿她說「都要離職了就豁出去啊」、「記得喜歡吃甚麼麵包很浪漫ㄟ」、「好暈！是我一定已經暈得咪咪冒冒」、「今天不是白色情人節？剛好啊！猶豫個屁，追起來」、「怕甚麼！以後也不一定見面，就為自己勇敢一次」、「主動問了，祝妳成功！」、「直接問啊！要不要一起去爬山，現在妳有時間了，快動」。

也有人覺得別這麼快表露自己的心情，紛紛回應說「等後續兩天的早餐」、「反正很浪漫很溫馨，如果妳想主動出擊就放膽去做吧。妳離職之後，他應該還會持續用不同方式互動」、「如果有戀情，等著接招就好，『當然，如果妳急，就不要等，先出招也行』」、「也有可能是純情到不行，直到妳離職才鼓起勇氣開把的男人」，不過也有反對的人表示，「不喜歡談辦公室戀情，因妳離職不在同一個交際圈，所以放心出手的海王」、「對妳有好感或是魚王吧」。

更有人分析「妳感覺想好多喔」、「偷偷送感覺是怕自己也受傷害？」，有網友覺得答案就這兩種，「不是大好，就是大壞。」

早餐

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