交往3個月遭分手！他被嫌「典型牡羊座」 女友怒控：只關心自己

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名網友因為是牡羊座，而被前女友怒提分手。示意圖／ingimage
國外一名網友因為是牡羊座，而被前女友怒提分手。示意圖／ingimage

很多人在和別人聊天時，喜歡透過詢問星座以大致了解對方的個性。不過，國外一名網友在Reddit透露，他和前女友交往了3個月，但對方在某天得知自己的生日後，行為開始變得奇怪，最後更怒罵他「典型的牡羊座」並提出分手

據外媒《Daily Mirror》報導，這名男子發文稱自己遇到一個很棒的女孩，且兩人音樂喜好類似，對方還有一頭漂亮的紅髮，整個人充滿魅力。不過，他們開始交往3個月後，女友提議幫原PO過生日，便詢問他的生日日期，沒想到之後對方的個性卻突然轉變，「從那時起感覺一切都不對了」。

原PO表示，女友在知道自己是牡羊座後，開始變得很冷淡並疏遠，「好像我說的每句話都與她的理念不同」。某日兩人出門時，女友見他未將路邊的垃圾撿起，就莫名失去理智狂吼「你是典型的白羊座！只關心自己，不關心別人」，當下原PO則解釋，現在是凌晨2點，他只想回家，沒有時間撿垃圾。

最後兩人漸行漸遠，在沒有特別理由的情況下就結束情侶關係，讓原PO非常無奈。貼文一出，吸引不少網友關注，「為什麼會有人相信星座呢？」、「聽起來很瘋狂，她一定是天蠍座…」、「聽起來她是在找藉口來斷絕關係，祝福你能和一個更好的人交往」、「你該慶幸與她分手」。

據了解，牡羊座（Aries）出生於3月21日至4月19日，一般人普遍認為牡羊座具有吸引力、堅強、自信、總是準備好迎接新事物等優點；但也有人覺得，牡羊座偶爾會出現粗魯、自私或衝動的行為，並認為自己在關係中需表現出至高無上的地位。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

Reddit 分手 女友 牡羊座

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