高傲夫自誇「兒子考上大學都靠我」 妻布局多年攤牌讓他後悔莫及

家庭關係需要好好經營，除了物質以外，平時也需要多關心家人，體諒別人的辛勞。否則就算看似一時風平浪靜，底下還是可能暗藏危機，等到哪一天爆發撕破臉，就難以挽回了。

根據日本媒體「fashion trend news」報導，一位不具名的太太分享，自己的丈夫從結婚開始，就是一直有著非常霸道的個性，不管什麼事情都得照著他的吩咐去做。若是稍有反抗，丈夫就會擺出一副高高在上的態度，教訓她「錢是我在賺的」、「工作是我在做，所以家裡大小事妳都得負責」。

然而，實際上丈夫給她的金額，其實並不足以支付家庭開銷，何況後來還有一個兒子要養。即便太太多次反應，丈夫依舊不理不睬。這讓太太下定決心，一邊照顧孩子成長，一邊想辦法考取各種資格證照。

終於等到孩子長大，考上一流大學的時候，丈夫起先非常高興，繼續自誇「都是因為我的關係才能金榜題名」。殊不知太太和兒子早已忍無可忍，兒子向他冷冷地說，自己已經和母親約好，只要考上大學的話，就會立刻搬出去住，留下他自己一個人。

丈夫聽到這裡，才驚覺自己鑄下大錯，慌慌張張想要道歉。然而太太絲毫不領情，只說「現在已經太遲了」。太太和兒子搬走後，兩人過著比過往還要舒適的日子，太太也直言從今以後，不會想再見到丈夫。