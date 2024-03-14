虐兒頻傳…媽媽參觀幼兒園像徵信社辦案 調查：家長挑選最重視這5條件

【文：武美齡】

公幼抽籤季開跑！當家中寶貝將上幼兒園，爸媽該如何挑選園所？又有哪些眉角要注意？BabyHome調查發現，由於近年虐兒事件頻傳，家長最重視「師資」問題，擁有合格證照只是基本，更重要的是「無不法紀錄」，網媽分享參觀園所時有如徵信社上身，精闢觀察看出幼兒園背後秘密。

師資、孩子健康發展為優先

每年3～5月是公幼及非營利幼兒園報名抽籤季，未抽中的家長則忙著替孩子尋找適合的私幼，「如何挑選幼兒園」幾乎是所有家長都曾經歷的問題，BabyHome調查發現，現代爸媽們最重視的條件以「合格師資/無不法紀錄/有耐心愛心」奪冠，畢竟孩子一整天交由幼教師、教保員來照顧，師資好壞可能影響孩子一生，因此老師能讓孩子安全快樂成長，且讓家長放心是最關鍵的重點。

第二名則為「環境舒適整潔、有戶外空間」，主要關乎讓幼兒健康發展；第三名是「合法立案/師生比是否正常」，除了符合法規外，家長們也在乎老師是否一人照顧太多孩子，難以分身乏術。而國教署日前已宣布，自112學年度開始，公幼、非營利幼兒園、準公共化幼兒園等公共化幼兒園師生比例，將花3年時間從1:15降至1:12。

接下來的第四、五名分別為「教學內容/雙語/才藝學習」，以及「適合孩子特質」，以及另有家長關注「菜單豐富/營養均衡」、「學費」、「交通方便/有無娃娃車接」、「口碑評價」等相關項目。

BabyHome調查，挑選幼兒園家長最重視條件曝光。

家長參觀幼兒園有如徵信社辦案

有BabyHome家長表示「老師是挑幼兒園最重要的條件，老師不好的話...其他項目再優也沒用」、「好的老師不是在於有多好的英語能力，不適宜的老師讓小孩每天都畏懼上學， 這樣好嗎?」。

為實際了解幼兒園日常情況，不希望選錯學校而讓孩子受到傷害，許多媽媽使出混身絕技，紛紛分享參觀幼兒園時可多注意的眉角及秘招，部分手法有如徵信社辦案。

例如假聊天之名、行調查之實，問老師：「孩子若吃飯吃很慢，你會怎麼處理？」藉此了解老師如何教導孩子；也有家長建議可和廚房阿姨和隨車老師聊聊，了解他們對學校的看法。

網媽分享，突擊探訪也是一招，若校方無規定須預約才能參觀，臨時參觀能看到師生相處最真實的一面，「吃飯時間最好，因為老師有沒有耐心，在此時可以觀察得出來」、「用餐時間老師忙著照顧小朋友，很難裝出跟平常不一樣的樣子」、「先聯絡可能會讓園方有時間製造假象」。

不過，仍有家長認為探訪幼兒園前先聯絡是基本禮貌，臨時探訪可能遭拒，「我遇過校方拒絕進去參觀，老師說怕我把細菌帶進校園內」、「看幼稚園的規定吧！我在台北市看了十幾家，其中一半都要先約才給看」、「我遇到的大多要預約才能參觀，有的還會每日限定參觀家長數量」。

別被五花八門招生簡介騙了！回歸基本判斷原則才是王道

專家分享，部分幼兒園可能會做出豐富招生簡介，詳列歷年精彩活動回顧或五花八門的教材等，讓家長們看得眼花撩亂。建議爸媽，不管園方的招生方式有多吸引你，回歸基本判斷原則才是王道。

正確的選擇方式應是確認園所合格立案、師資合法、師生比正常外，並實地參觀學校，深入了解上課內容及師生互動狀況，加上仔細比較各園所環境的優劣，才能挑選到符合家長期望及孩子需求的幼兒園。

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