男友的阿公過世「1個月不能約會」 她嗆：沒留遺產裝什麼孝子

俗話說「死者為大」，遇到重大的傳統習俗，一般人仍會以其為重。不過，有一名女子抱怨，男友阿公過世要處理各種繁瑣喪葬事宜，使得她與男友近一個月都無法約會，連假日都無法見面，並批評男方家人太迷信，文章引起大家議論。

原PO在《匿名公社》表示，男友的阿公去世，一下要守靈一下又是頭七2七3七的，不是辦法會就是念經，這些事情已經影響到她和男友快一個月不能約會吃飯了。

她說自己只有假日能休息，偏偏男友的阿公挑假日去世，假日也都有法會，她批評男友家太迷信，「人都死了這樣是能幹嘛？」她認為何不乾脆像國外那樣簡單處理就好。她甚至指出，男友的阿公又沒留遺產給他，看不懂男友「是在裝什麼孝子賢孫？」

文章下方留言則引來一片罵聲，「講那什麼幹話」、「連死者為大這道理都不懂的人，誰娶到妳誰衰全家」、「這樣的女人還是分手的好，不明事理、也沒有把你的家人當成自己家人看待」、「又沒叫妳去守靈！還沒過去，就雞雞歪歪的。」

「最好妳死的時候能自己挑在幾月幾日星期幾過世」、「台灣喪葬習俗流程就這樣，法會是要算時辰的，喔對了，外國也有周末教堂禮拜的習俗喔」、「好糟的言論喔，不想戰什麼孝子賢孫的問題，單純想知道出門約會誰付錢。」

對於許多網友的言論，原PO看完更不甘示弱回應，「不知道是哪裡來的一堆道德綁架跟臭嘴的人，我不想造口業跟浪費時間，就不回了，你們繼續。」