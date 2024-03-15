20年老車被撞壞…幼女一句「車車看醫生」 整理師廖心筠知足：珍惜擁有的

20年的老車，是最棒的車車！

前陣子，我和先生出了車禍。對方從巷子開出來時沒注意來車，撞上直行的我們。結果我們的後車門被撞凹，後保險桿也斷了，慶幸的是我和先生都沒事，而且當時女兒不在車上。

撞到我們的車主沒有保險，聽到車廠維修估價時，他語帶諷刺地說：「你們的車都二十年了還要修？報廢還差不多！」先生聽了沒有生氣，只是禮貌告訴他，「沒關係，我們就交給保險公司處理。」

這台二十年的老車，是先生外公的遺物，我們不在乎它的品牌，也不在乎它的老舊。因為它陪伴了我們好久，載我們到處跑，幫我們擋風遮雨。或許對很多人來說，這台老車早就該換了，但對我們而言，有它的陪伴就很滿足。就像我們開著公公的紅色廂型車去環島，一樣是老車，我們卻是滿足又感恩。

女兒童言童語：我們家車車受傷了

那天晚上，女兒聽到車子送修了，天真地說：「我們家的車車受傷了，要去看醫生，等它修理好了就可以載我們。車車很勇敢，它是最棒的車車！」

那一瞬間，我發現孩子和父母的價值觀是一樣的。

我很「滿足」，我已經「夠好」了

我們珍惜擁有，樂於分享，不過度獲取，也不追求物質享受。對我們而言，知足是最大的擁有。《滿足：與其追求幸福，不如學習懂得知足》這本書提到，很多人以為「幸福」和「滿足」是一樣的，其實兩者有很大的不同。

「幸福」是進攻式的，就像競賽一樣。我們以為和別人比較，勝出的人就獲得了幸福，所以常常陷入無止盡的消費和獲取，又一次次對本來期待的事物感到麻木，這樣效法有錢人的生活，反而變成負債式的享受。

「滿足」卻是退守式的，它建立在正面樂觀的心態之上。我們降低物質要求，讓自己想辦法適應現實，不去追求不屬於自己的東西，重要的是沉穩和心靈平靜，重要的是我們活著，並在其中發現某些值得堅持的事。

諾貝爾經濟學獎得主丹尼爾．康納曼曾說：「學習珍視你所擁有的。」

我們總是羨慕他人，卻沒有好好檢視自己，其實我們已經「夠好」了。與其追求幸福，不如懂得知足，我們真正該追求的，是「夠好」就好。

人生的幸福感有七十五％來自於生活小事，剩下的二十五％才是來自於人生大事。所以把每一刻過好，享受當下更重要。快樂的人生，來自於有意義的生活，當一個人的人生是有意義的、對人生是感到滿意的，好心情便油然而生。

熱愛人生，享受心靈的富足

在每一次的收納工作結束後，即便我的身體很疲憊，但只要想起這幾天的充實、屋主的笑容、嶄新的空間、屋主未來在此展開的新人生，我都會再次肯定自己，這個工作實在太棒了！

而且我發現，我和夥伴在進行收納時，總是覺得時間過得飛快，後來才知道這就是所謂的「心流」。當心流產生時，意識運作會更敏捷，行動也會無縫接軌，產生忘我的愉悅感受，讓人全然沉浸在天人合一的美好中，是真正純粹的滿足。 《姐，整理的是人生：收納教主廖心筠，從斷捨離、整理收納到領悟人生幸福的旅程》。圖／商周出版提供

我常在想，工作的意義不在於做什麼，而是如何做。我熱愛我的工作，熱愛我的人生！在這些年的整理工作中，我看到很多人達成目標，卻忘了初衷，走到人生轉折或陷入危機時，才自問自己在哪條路上？才意識到自己做的事有多不快樂？才發現心中更大的空虛，才知道自己為了成功付出多少代價？尤其是失去自我。

生命終有時，我們一定要在那天來臨之前，為自己活過一次！問問自己，是什麼讓我的人生有了意義？我追求的目標是什麼？我的人生究竟想要什麼？什麼對我來說是重要的？

我想，擁有的多，不一定讓人滿足；擁有的少，也不一定讓人貧乏。人的一生不在於擁有多少，心靈的滿足才是真正無價。

(本文摘錄自《姐，整理的是人生：收納教主廖心筠，從斷捨離、整理收納到領悟人生幸福的旅程》，商周出版，未經同意禁止轉載。)