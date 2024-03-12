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「女生主動真的很爽」她教戰追好男人秘技 網吐嘈：一前提才有用

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

日前有一名女網友上網分享自己的追男生小技巧。她表示：「勇敢的人先享受帥哥，超級推薦女生們主動一點，大方表示好感，好男人直接拿下！」掀起網路正反論戰。

有一名女網友在論壇Dcard上以「當主動的女生真的很爽」為題發文，她透露「朋友都說她是妹子的外殼，男人的內心。」她表示自己是從交往過程，讓自己變成更優秀的人，驕傲自己擁有好眼光，所以只選出最讚的男人。

她透露自己第一眼即能分出是自己要的，還是永遠只會是朋友的那種。喜歡就主動，在感情上她從不內耗，更相信自己沒有追不到的男人。如果自己有興趣就會先釋放好感，讓對方知道。剛開始她會主動100%，後續則主動50%，讓雙方保持有來有往互動的感覺。

遇到有好感的男生，會認真了解對方，她不喜歡訊息聊天，喜歡直接見面約吃飯，通常第一次男生會主動請客，如果聊完發現沒興趣，她會直接AA制，如果還有興趣，她會讓男生請客，下一次換她請回去，就能順其自然約到第二次了。

原PO說自己是很E(外向)的人，但怕嚇到人家或相處成兄弟的樣子。所以她會依對方個性，收斂一下自己的性子，通常吃完飯都聊得很開心，依經驗，男生大多想續攤繼續聊。她提醒「注意第一次約會不要太久，要讓對方有點意猶未盡」。

原PO表示「總之在感情裡勇敢一點，不內耗不後悔，降低期待，拿下就賺到的心態，我就是女王。」她覺得不需要很浪費時間和他們相處，也不需要他們對她的好，因為他們能給她的她自己就有了。

原PO還說自己以前也不是主動的人，但不主動就只能從追求者裡面選，通常喜歡自己的她都不喜歡，自從開始主動並成功之後就回不去了。如果害怕被拒絕而後悔沒主動，未來某天可能會後悔。她鼓勵「勇敢一次！因為還沒擁有，就沒有什麼好吃虧的，主動一點，說不定能獲得很好的另一半，投資報酬率超高，賺爛！」

貼文一出吸引大量回應，不少網友紛紛表示「真羨慕E人」、「我也覺得女生主動才好，被動的人好像在等人挑到自己，根本沒有選擇權吧」、「你得到愛情的真諦了，主動的人才能獲得感情的主導權，一直都是這樣沒錯喔，決定上船的人才能控制下船，被追的只能被甩被劈腿」、「你的做法好棒！我也要來試試，當自己感情的主宰」、「打從心裡佩服妳，我看過很多婚姻與感情幸福的，幾乎都是女生主動的」。

不過也有網友認為「主動有什麼用，他又不喜歡我」、「看過公司兩個女生太主動，喜歡同一個帥哥同事，直接在公司吵架的」、「有沒有可能是你長得好看」、「要修正成，當主動的漂亮女生真的很爽，才符合現實，不要誤導普妹甚至以下的…會在男生嘴裡被奚落到不行，本身追求者多的，真的不要害人」。

AA制 Dcard 報酬率 女王 帥哥 愛情 第一次約會

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