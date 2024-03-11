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家產只給女兒…公婆對尪喊「一毛都別想拿」 人妻怒：1要求更扯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻抱怨，夫家對兒女的差別待遇讓她看不下去。示意圖／Ingimage
一名人妻抱怨，夫家對兒女的差別待遇讓她看不下去。示意圖／Ingimage

一名人妻抱怨，夫家的財產都說好只給女兒，公婆還對老公放話，稱他一毛錢都別想拿到，但還是有責任要照顧兩老。如此差別待遇也讓原PO看不下去。貼文曝光後，引起留言區熱議。

原PO在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，公婆、小姑都一致沒打算把財產分給老公，婆婆甚至狠心對老公說：「一毛錢都不會給你，不用想了，但我跟你爸，以後就是你的責任！」原PO也不禁心想，那到底是誰給婆婆的臉跟勇氣，跟兒子說這些話？

她續指，公公之前生病，都是老公在醫院顧，請沒工作的大姑白天去輪替一下，對方以「有家庭要顧」為由拒絕，後來還變成原PO頂替，「這段期間，三個女兒沒有幫忙照顧，公公之後又因為鼻子問題需要開刀，也是我們夫妻倆帶公公去醫院掛號、看診，而婆婆卻出國旅遊，她認為她活到這歲數，本來就應該四處遊玩」。

原PO也說，夫妻一個月後就要搬出去住了，沒打算讓夫家的人知道，「我就安靜的看他們這些人要瘋到什麼時候，該做的，我們都做了，現在該換人做，我自認問心無愧了！」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「不用顧，誰拿錢就誰顧」、「沒錢還要賴著給兒子養」、「好康沒有，屎缺一個都沒漏」、「這麼冷酷無情的家，當然要早點搬出去」、「不要讓婆婆知道你們搬到哪裡，封鎖電話」、「妳老公會不會不是親生的，哪有父母這樣對待自己的兒子」、「建議蒐集財產分配證據跟對話，改天兩老需要有人照顧跟出錢時，有證據證明，他們的錢都給女兒，兒子沒有拿到」。

婆婆 婆媳紛爭 老公 財產

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