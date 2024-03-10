女友月薪2萬「9天全花光」！他狂收暗示崩潰 網傻眼勸分手

每個人的價值觀不同，其中金錢問題經常成為情侶間吵架的導火線。一名男網友在Dcard表示，女友打工一個月能賺2萬多元，但卻會將所有錢在9天內花完，戶頭也只剩下4、500元，苦勸對方無效後，他只好求助網友「這種金錢問題該怎麼處理？」

原PO透露，女友打工一個月可以賺2萬多元，平均9至10天就能將薪水全部花完，就連戶頭也只剩4、500元左右。他指出，每到女友發薪10天後，只要兩人一起出去吃飯，對方就會不斷說「沒錢了，好餓，想吃好一點的東西」，無奈之下他只好先幫女友付錢，後來也不再與對方計較。

原PO表示，他經常提醒女友要做好理財規劃，將錢花在需要的地方，但對方則解釋「看到喜歡或想要的東西，就會忍不住想買」，每個月都重蹈覆轍。他說明，女友還常常暗示並稱讚其他好友的男友，讓自己壓力很大，無奈坦言「我真的沒有那麼多的錢花在她身上」。

原PO透露，他一個月平均開銷8000多元，女友則是住在家裡，不需負擔房租，好奇提問「大家碰到這種金錢問題該怎麼處理？大家一個月平均花多少？」

貼文底下，許多網友都勸原PO趕緊分手，「分手啊，難不成你要繼續當提款機？」、「快跑，有人在吸血」、「建議她理財，建議失敗再分手也不遲」、「你的女友毫無金錢觀念，能把自己過到入不敷出，還要壓榨他人的錢，你應該跟她溝通，如果她不想改變，那你會很辛苦，除非你很有錢」。