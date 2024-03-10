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辛苦創業12年買4房 妻女卻怨少陪伴？ 他委屈：站著說話不腰疼

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友委屈直指，他創業多年皆努力工作，妻小卻認為他「缺少陪伴」，讓他相當不服氣。示意圖/ingimage
男網友委屈直指，他創業多年皆努力工作，妻小卻認為他「缺少陪伴」，讓他相當不服氣。示意圖/ingimage

如何在家庭與工作間取得平衡，是現代人面臨的一大難題。一名男網友在網上分享，他創業開公司已有12年了，這些年來每天努力工作，永遠有接踵而來的問題要處理，好在多年的努力有所成果，陸續買了4間全新的房子。然而近日家中妻小卻暗指原PO沒有陪伴家庭，讓他相當不解，「根本不可能又陪伴，又當小公司的負責人」，因此發文詢問網友看法。

男網友在Dcard發文表示，自己創業已經12年了，每天工作超過14小時，總有處理不完的事情在等著他，好在苦盡甘來，前後陸續買了4間房子，其中2間則登記老婆名下。不料最近老婆與女兒卻暗指原PO「缺少陪伴」，讓他覺得很不服氣，委屈直呼「他們怎麼可以享受我辛苦帶來的物質生活後，然後站著說話不腰疼的這樣說？

原PO坦言，他跟普通上班族一樣，週一到週五都非常忙碌，回到家已是半夜，不過每到假日都會全時陪伴，女兒的生日、學校活動也絕對出席。原PO直言，若要做到老婆與女兒要求的「標準陪伴」，那他的公司可能就要收了，他認為根本沒辦法在全時陪伴下，又要兼顧公司負責人的工作，因此好奇詢問網友意見。

對此，不少網友安慰原PO，「你工作辛苦了，老婆女兒享受著自己付出努力的成果，卻反被抱怨，能夠明白這種感覺非常委屈」、「往好處想，她們還會需要你的陪伴，如果只享受你帶來的物質生活就不鳥你，那你算什麼」、「搬出去一段時間、斷金援，過陣子回家你就活得像個人了」、「蠻慘的，現在的你就是裡外不是人」。

不過也有網友認為，雙方應先好好溝通，「先跟老婆女兒核對一下，彼此想要的是物質多一點，還是實質陪伴多一點吧」、「說不定他們不想要錢，只想要你啊」、「我覺得你要不要跟老婆談談，畢竟要老公會賺錢，就不可能有太多時間陪伴」、「如何平衡工作與家庭，只有你與家人討論商量看看」、「三個人坐下聊聊？不要一個人委屈」、「坐下來坦白，不然時間久了還是會有嫌隙」。

Dcard 上班族 創業

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