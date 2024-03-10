男友一家去澳洲…1舉動讓她心碎喊「我好像外人」 網友卻不挺

一名女網友表示，和男友以結婚為前提交往，目前已經在一起四年了，與彼此家人相處融洽。沒想到過年時，男友家人安排到澳洲旅遊，卻沒有邀請她一起去，讓原PO不禁產生「被當外人」的想法，這件事發生至今已過了一個多月，她仍感到沮喪。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己目前大學畢業約半年，而跟男友已經交往四年，兩人常到彼此家裡拜訪，也跟另一半家人感情還不錯。沒想到今年過年，男友媽媽詢問她有沒有什麼安排，原PO回答沒有後才得知，男友家人今年要到澳洲旅遊。

原PO表示，她當然也想跟，只是這趟旅行，可能會把剛畢業、本來就不多的存款掏空，所以也沒有多說什麼，後來男友家人就自行出國了，「其實我知道我不該有什麼想法跟意見的，只是過了一個月了，心裡還是滿沮喪的，耿耿於懷，覺得在這個家，我好像是外人一樣」。

貼文曝光後，多數網友表示不能理解原PO的想法，「他們過年一家人出國玩，沒有找妳不是很正常的嗎？你們又還沒結婚，他媽媽也是跟妳閒聊一下，然後順便說他們的安排而已，妳想去就跟妳男友說啊，但想跟也是自己出錢耶，沒道理要人家幫妳出」、「就算自己出錢，人家也沒說可以跟，顆顆」、「看原PO這樣，應該是希望男友家幫忙出錢，或是有『既然都問我了，怎麼沒幫我出錢帶我去玩』的想法」、「啊妳本來就是外人，是在玻璃什麼」。

也有網友說，「我不會想要婚前就跟男友家人出國玩」、「完全不想和任何一個男友的家人出國耶，不是他們的家人不好，是不自在。而且沒結婚的話邀請我，我也會婉拒的，不想別人幫我付錢」、「我同事跟另一半的家人出國，結果回來被分手，供參考」。