豬隊友請靠邊！4大超暖特質成為彼此的婚姻神隊友



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「婚姻神隊友特質」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的婚姻神隊友特質排行。

婚姻對許多人而言是人生大事，不僅是愛情結晶的見證，更是伴侶間需共同成長、互相扶持的長途旅程，不少人也夢想能有一位「婚姻神隊友」與自己並肩前行，一同跨越每道磨合難坎、共度美好婚後生活。我們本次便針對「婚姻神隊友特質」進行觀測，一起來看看有哪些網友欽點的超暖特質吧！

「把另一半感受放在第一位」網呼超暖心 分擔家務、顧小孩「主動」是關鍵

▲ 網友熱議四大婚姻神隊友特質 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察一年內網友針對「婚姻神隊友特質」相關話題的討論，可以發現「重視另一半心情感受」受到不少網友熱議。從初識到交往、再到步入婚姻的殿堂，甚至婚後家庭出現新成員的過程中，或多或少會發生令人感到挫折、負能量滿滿的事件，這時另一半的陪伴與安撫就更為重要。

討論區上便有網友分享老公的「暖舉」，指出自己曾因籌備婚禮而備感壓力，但「在我陷入抉擇及焦慮時，先生總是能將我的感受放在第一位」，讓原PO十分感動，也有人提到「（生小孩的）整個過程老公都比我心疼我自己，看著躺在手術台上的我默默流下的男兒淚」，從伴侶的反應中感覺到自己備受重視，也讓網友直呼暖心。

而「主動分擔育兒責任及家務」也是許多網友欽點的神隊友特質，就有新手媽媽分享老公相當給力的表現，說道「寶寶出生回來後，只要下班或休假，寶寶一定在他身邊，可以背著打掃或是陪玩，就是為了讓我多休息」引起不少人的羨慕與稱讚。

對此也有民眾補充「『幫妳』做家事『幫妳』洗碗『幫妳』曬衣服都是不對的，家事兩個人一起分擔，都要主動做而不是妳叫他幹嘛」，認為面對婚後生活中繁瑣的大小事，伴侶「主動」分擔才是加分關鍵。

此外，民眾也常言「結婚後就是兩家人的事」，在與對方的原生家庭相處時，難免會有摩擦，此時伴侶願意挺身「擔任與原生家庭的溝通橋樑」便更顯重要。有網友大讚先生「遇到婆媳問題會挺身維護我」，且當自己感到為難時「私底下和他說，都會幫我喬好」等，認為伴侶能否居中協調將大大影響到衝突能否順利化解。

最後，當婚後兩人發生爭執時，另一半「情緒穩定、能共同化解摩擦」的特點也十分可貴，就有網友分享因另一半脾氣非常好，自己也跟著在關係中成長，說道「我是脾氣很暴躁的人，一點不如意就會想生氣，跟他在一起後好很多，學會冷靜不爆衝，也會理性溝通」，能夠彼此包容、扶持相長的婚姻令人夢寐以求。

你的另一半也有這些特質嗎？婚姻中大大小小的問題以及伴侶間的感情，皆需要雙方共同維繫與經營，好好珍惜身邊的他/她，傾聽彼此、給予對方支持，努力成為彼此的「神隊友」，一同走過人生每一個重要階段吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「婚姻神隊友特質」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2023/12/31，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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