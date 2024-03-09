她暗戀主管1年倒追成功！交往後吃鍋驚見「3大雷點」崩潰：好噁心

兩人交往三觀要合，飲食習慣也不能相差太多，否則可能引發爭端。女網友暗戀部門主管整整一年，經過她努力不懈地倒追，才終於把對方追到手。想不到兩人交往後吃麻辣鍋，她發現男友吃內臟、在火鍋內煮芋頭及南瓜、把整顆雞蛋丟進鍋內煮水煮蛋，讓她崩潰直呼：「很噁心！」

一名女網友在匿名公社發文表示，她入職兩年，暗戀部門主管一年，她鼓起勇氣倒追對方，才終於把男友追到手，現在兩人交往一個月。近日兩人下班去吃麻辣鍋，男友點了牛肚及大腸，她崩潰的說：「內臟很噁心他居然吃內臟，大腸也不知道有沒有洗乾淨，若沒有不就整鍋都是屎？」

該網友說，她不敢反應太大，怕男友認為自己有公主病，便默默地只吃另一邊不辣的鍋底，然而男友又將芋頭、南瓜丟進鍋裡，甚至把整顆雞蛋丟進去，說想吃水煮蛋，她傻眼說，「餐廳的雞蛋都是整籃沒有洗過，上面偶爾還有雞毛雞屎，他居然兩邊都給我用成臭屎鍋」。

該網友表示，她不知道該怎麼辦，上網發問「該怎麼調適自己？心情好複雜，暗戀他這麼久好不容易追到手，但我卻大失望，覺得他很噁心」。

其他人則留言「交往與結婚都是要過日子的，生活習慣差異大，日子久了會好過嗎？分手雖有沉澱成本跟面子問題，但是這些尷尬都是自己的內心戲，自問面子重要還是好好過日子重要？答案自然浮現」、「直接講就好了」、「無法在一起就找機會分手囉」、「同感，內臟真的不OK，芋頭與南瓜丟在火鍋裡是啥鬼，召喚儀式？」、「同居以後妳會發現更多噁心的事，我也覺得內臟很噁心，裝大便的東西也能吃的人就是噁，我懂妳」。

但也有人留言「千萬別分手拜託，別禍害其他男人了」、「趕快分手吧，地球很危險的，快回火星」、「有潔癖請溝通，如此放話是沒必要的事，徒增困擾！而且妳的心態需要調整什麼是乾淨，什麼是髒？」、「不吃什麼也不敢講，然後發文抱怨，別人是會讀心術喔，你才毛一堆」。