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25歲未婚男想結紮…因「家裡太有錢」！醫拒動刀：怕引發糾紛

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師建議，未婚男子不要進行結紮手術。圖／Ingimage
醫師建議，未婚男子不要進行結紮手術。圖／Ingimage

現代人經濟壓力大，結婚生子更是一大考驗，因此不少人成為不生主義，也使得動念結紮的人變多。泌尿科醫師歐穎倫分享，他曾遇過25歲的未婚男子想要結紮，理由是因為家人因家產鬧翻，他不想要有小孩捲入分產糾紛，但他坦言，這種案例很少有醫師願意接受，因為後續可能會引發許多糾紛。

歐穎倫在臉書粉專「花蓮泌尿醫師 歐穎倫」發文表示，現在有許多未婚男性不想要小孩，希望可以結紮，雖然依法規定沒有問題，但他個人並不鼓勵，且許多泌尿科醫師也不願意接受這種案例，只為了避免糾紛。

歐穎倫表示，他曾遇過一名25歲未婚男子，自己跑來門診要求結紮，經詢問才得知，該男子是因為家族事業很有錢，父母已經跟兄弟姐妹為了家產鬧翻，他不想要有小孩捲入分產糾紛，才會想要結紮。

歐穎倫說，該男子的煩惱很令人羨慕，不過若是真的為他完成手術，他的父母得知後，即使法律上沒有問題，但仍會引發糾紛，「哪位醫師會願意為了一個手術冒這種風險？」

歐穎倫表示，他曾進行過數次類似的手術，這些人中，幾乎所有人都已經被拒絕很多次，經過了很多年，想法也沒有改變過。但他強調，結紮手術後，接回來的失敗率很高，如果是因為不喜歡小孩，或是覺得養不起小孩而想要手術，他建議再多等幾年，畢竟生子與否的想法會隨著時間改變，沉澱一下再決定才不會後悔。

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