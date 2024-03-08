怨媳婦愛頂嘴是「恰查某」 婆婆許願：想找像韓劇一樣聽話的

婆媳關係是婚姻之中最難解的問題之一，若是遇到惡婆婆，未來日子恐怕不好受。有婆婆上網抱怨，她的大媳婦很喜歡對她的指令頂嘴，她許願，二媳婦可以像韓劇中的媳婦一樣乖巧聽話，還問「在台灣去哪邊比較容易找得到呢？」其他網友傻眼直呼「最近的婆婆怎麼了？」還有人叫她去夢裡找媳婦。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的大兒子結婚了，但媳婦很喜歡對她的指令頂嘴，她怒嗆媳婦是「應嘴應舌的恰查某」，害得她每天都很煩躁。

該網友說，如今二兒子也到了適婚年齡，她希望二兒子可以娶一個像韓劇中常見的乖巧聽話媳婦，她還問「在台灣去哪邊比較容易找得到呢？」

其他人則留言「夢裡」、「現在的婆婆怎麼了？」、「很難！直接做和尚好了去找佛祖會比較好」、「改天看韓劇的時候如果有看到喜歡的，記得把那個乖巧聽話的從電視裡面拉出來比較快唷」、「夢裡什麼都有，你就別醒來了」、「這麼閒就去找個班上，愛下指令就去寫程式，百分百照你指令跑」、「你是貴族嗎？還是皇室」、「娶了遇到難搞的婆婆也是早晚離，你就不要管太多了」。

還有人留言「咖早睏，咖無冥」、「認真看對韓劇了嗎？韓劇多的是惡毒媳婦⋯常常冷血覬覦財產、唆使先生把婆婆趕出家門喔」、「跟婆婆住真倒楣」、「要聽話的找外勞，還要供吃供住給薪水，對人家不好人家還會跑路，兒媳你有給薪水欠你家的？親家母送她寶貝給你使喚？多大的臉」。