快訊

鳥山明病逝…曾自曝「反正不會成為暢銷作品」卻爆紅 生前後悔這一事

即將66歲！陳文茜遭多疾折磨 「滿頭白髮」近照曝光

台股上兩萬還能買嗎？一網友PO空單引發熱烈討論

怨媳婦愛頂嘴是「恰查某」 婆婆許願：想找像韓劇一樣聽話的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名婆婆抱怨媳婦愛頂嘴。示意圖， 圖／Ingimage
一名婆婆抱怨媳婦愛頂嘴。示意圖， 圖／Ingimage

婆媳關係是婚姻之中最難解的問題之一，若是遇到惡婆婆，未來日子恐怕不好受。有婆婆上網抱怨，她的大媳婦很喜歡對她的指令頂嘴，她許願，二媳婦可以像韓劇中的媳婦一樣乖巧聽話，還問「在台灣去哪邊比較容易找得到呢？」其他網友傻眼直呼「最近的婆婆怎麼了？」還有人叫她去夢裡找媳婦。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的大兒子結婚了，但媳婦很喜歡對她的指令頂嘴，她怒嗆媳婦是「應嘴應舌的恰查某」，害得她每天都很煩躁。

該網友說，如今二兒子也到了適婚年齡，她希望二兒子可以娶一個像韓劇中常見的乖巧聽話媳婦，她還問「在台灣去哪邊比較容易找得到呢？」

其他人則留言「夢裡」、「現在的婆婆怎麼了？」、「很難！直接做和尚好了去找佛祖會比較好」、「改天看韓劇的時候如果有看到喜歡的，記得把那個乖巧聽話的從電視裡面拉出來比較快唷」、「夢裡什麼都有，你就別醒來了」、「這麼閒就去找個班上，愛下指令就去寫程式，百分百照你指令跑」、「你是貴族嗎？還是皇室」、「娶了遇到難搞的婆婆也是早晚離，你就不要管太多了」。

還有人留言「咖早睏，咖無冥」、「認真看對韓劇了嗎？韓劇多的是惡毒媳婦⋯常常冷血覬覦財產、唆使先生把婆婆趕出家門喔」、「跟婆婆住真倒楣」、「要聽話的找外勞，還要供吃供住給薪水，對人家不好人家還會跑路，兒媳你有給薪水欠你家的？親家母送她寶貝給你使喚？多大的臉」。

婆婆 婆媳紛爭 婚姻 媳婦

延伸閱讀

硬著頭皮梭哈買預售屋？「40歲二寶爸財力」曝光 眾人：聽老婆買就對了

邱國正認了兩岸危機升高 鄉民驚：有錢小孩出國閃兵「他沒意見」

外食族荷包變薄！水餃一顆10元他「花150才吃飽」 達人分享2省錢招術

斷聯媽過世...舅舅「分完財產」要求養外婆 網心疼：欺負你還是學生

相關新聞

男友怨她「下面臭」竟跟食物有關！她親測吃一種水果會變香

有些食物會影響私密處的氣味，進而影響情侶或夫妻房事的愉悅感。有網友被男友抱怨，只要她吃松露或蘑菇，私密處的味道就會「非常臭」，但是吃鳳梨以後「妹妹就會變香」。有內行網友表示，蘑菇、魚肉、蘆筍都會影響私密處氣味，或是有發炎等病症出現時也會有異味。

她怨夫家人2衛生習慣超差快崩潰 人妻們有同感：超噁

結婚不僅是兩個人的事，也是兩家的事，尤其生活習慣不同，要住在一起多少都會有些摩擦、不順眼的事。一名女網友發文抱怨老公家的人衛生習慣非常不好，每次回去看到都讓她快要崩潰，直呼「差點沒暈倒」。貼文一出，也引起不少有相同經驗人妻的共鳴。

【生活進行式】宋伊薇／期許

小兒子小學一年級開學後，有天拿著聯絡簿給我，說：「老師要爸媽寫下對自己小孩的小學生涯有什麼期許。」我用半注音半國字寫下：「交很多好朋友、長很高、愛運動、籃球很強，還有希望畢業前都不要近視戴眼鏡。」

好心接婆婆回家過年！她竟遭嗆「貓咪跟我」二選一？內行人給實用建議

婆婆開出的要求，你會照單全收嗎？近日一名網友指出，自己過年前好心把婆婆接回來家裡，沒想到才住沒幾天，婆婆竟不滿她養了8年的愛貓，甚至開口威脅這個家「貓咪跟我」只能二選一留下，讓她相當傻眼。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

小叔麻將打到深夜、垃圾不清 長媳嘆快過年了「社恐又要發作」

在傳統的大家庭裡，長媳確實很難為。日前有一名長媳上網發文表示，自己長期被婆家晚輩欺壓，現在快要過年了，社恐又要發作了，引發網友心疼熱議，直呼「辛苦了」。

怨媳婦愛頂嘴是「恰查某」 婆婆許願：想找像韓劇一樣聽話的

婆媳關係是婚姻之中最難解的問題之一，若是遇到惡婆婆，未來日子恐怕不好受。有婆婆上網抱怨，她的大媳婦很喜歡對她的指令頂嘴，她許願，二媳婦可以像韓劇中的媳婦一樣乖巧聽話，還問「在台灣去哪邊比較容易找的到呢？」其他網友傻眼直呼「最近的婆婆怎麼了？」還有人叫她去夢裡找媳婦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。