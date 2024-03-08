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她怨夫家人2衛生習慣超差快崩潰 人妻們有同感：超噁

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨夫家的人衛生習慣非常不好，一起吃飯時都沒有使用公筷母匙。 示意圖／ingimage
原PO抱怨夫家的人衛生習慣非常不好，一起吃飯時都沒有使用公筷母匙。 示意圖／ingimage

結婚不僅是兩個人的事，也是兩家的事，尤其生活習慣不同，要住在一起多少都會有些摩擦、不順眼的事。一名女網友發文抱怨老公家的人衛生習慣非常不好，每次回去看到都讓她快要崩潰，直呼「差點沒暈倒」。貼文一出，也引起不少有相同經驗人妻的共鳴。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示每個月都會回去夫家一次，逢年過節也會一起生活幾天，但是夫家的人衛生習慣非常差，讓她快要崩潰。原PO舉例吃飯的時候沒有用公筷母匙，如果是乾料，不用公筷就算了，她至少還能夾旁邊的吃，但若是湯類、羹類的話，就會看到好幾個人的筷子直接下去夾料，更誇張的是吃不完或咬過的東西，還會丟到別人的碗，甚至火鍋裡，讓她非常傻眼。

還有上廁所的問題，正常來說上完後就會立即沖水清潔，但夫家的人竟然是小便累積後再一起沖，讓原PO無言「 到底是有沒有問題？」雖然一堆生活習慣讓她無法接受，但也只能安慰自己「好險沒有住在一起」。

原PO的經驗也讓眾人無法接受，「這幾點我完全無法接受耶」、「這樣習慣真的不行…而且共食真的要公筷母匙用習慣，避免病菌傳染啊」、「至少沒一起住，妳算幸運的了」、「小便這個刷新我的認知」、「比較老一輩的確實會這樣，以前的人真的很隨便」、「我會隨便吃一吃，然後等等再叫外送」。

不少人妻也有同樣的遭遇，「我實在也很受不了婆婆湯、羹類用筷子下去夾料，我看見就直接跳過」、「同樣不用公筷+私用筷子湯鍋撈東西+小便累積好幾泡才沖！噁心」、「我婆家也是不用公筷母匙的，所以他們全部都有胃幽門螺旋桿菌…還好我很少跟他們一起吃飯，所以我跟孩子都沒得」、「我第一次到夫家吃飯看到火鍋也是直接筷子下去夾，完全沒食慾，無法接受這種衛生習慣～超噁」。

有鄉民好奇原PO老公是否也有這些壞習慣，她表示老公是文明人，念書時期就離開家裡，所以和家人分開生活很久了，可能是這樣才沒有染上惡習。

生活習慣 結婚

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