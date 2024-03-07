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護理師難脫單？過來人曝「4大關鍵」引網共鳴：難走下去

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享自己找對象不選護理師的4個原因。示意圖／ingimage
有網友分享自己找對象不選護理師的4個原因。示意圖／ingimage

護理師難脫單？一名女網友就表示，近期時常看見護專妹生活亂的文章，不過她身邊的護理師朋友們卻多半還是母胎單身，讓她無奈「現在風評變這麼差，讓她們變得更難脫單」。對此，就有網友就點出4大原因，導致護理師很難會是一起走下去的對象。

該名網友在Dcard分享，常看到大家在戰護專妹生活亂的網路文章，但她身邊的護理師朋友們多半是25至27歲仍母胎單身，「下了班就是回家睡覺，上班已經很累了，哪有精力在當什麼時間管理大師」，結果現在風評變這麼差，讓她們變得更難脫單。

文章曝光，網友們紛紛表示，「護理師對男生來說是很加分的職業，只是作息真的太難遇到」、「不只護理師吧，大多上班族都是兩點一線，也都很難認識人，很難脫單」、「應該要看放假還願不願意出門社交吧，都不願意的話當然單身」、「初戀是護理師，她說忙到交集變少不想辜負我提分手，結果跟醫生在一起」。

也有過來人分享自己找對象不選護理師的4個原因，「無惡意，不過我交女友一定避開護理師，生活作息混亂時間不固定情緒壓力大職涯沒什麼未來，個人淺見，很難會是一起走下去的對象」，令不少網友們產生共鳴。

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