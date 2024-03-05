老婆「開1條件」才答應生小孩 他嗆只有基因好遭全網酸

傳統觀念認為，結婚生子人生才算是完整，不過一名人夫透露，面對家中長輩催生，老婆以沒有保障為由拒絕，還要求他將名下房屋加上自己的名字。貼文一出，網友們卻逆風回應，「女方腦袋清醒」、「養一個小孩要1000萬，不提錢提什麼？」

一名男網友以「老婆要錢才肯生小孩」為題，在Dcard感情版發文表示，自己身為獨子已經結婚兩年，年邁的的父母著急想抱孫，但老婆考量當初結婚兩家只有登記，沒有準備聘禮，覺得目前保障不夠，而不願意鬆口答應生小孩。

原PO指出，老婆還要求他把婚前購入的房子便宜賣給自己，或是改成登記兩人名字變成共同持有，但因不同意見大吵起來。他直言，這間房子目前是出租狀態，租金都是老婆在收，不喜歡對方動不動就提到錢，「看在她年輕聰明基因好，不然真想離婚」。

話題曝光引起討論，一票網友紛紛贊同原PO老婆的想法，「養一個小孩要1000萬，不提錢提什麼？」、「你老婆是理智的，幸好」、「她這麼年輕就生小孩當然要保障啊，都還沒有足夠社會職場經驗、沒存到什麼錢，要她年輕就生小孩，將來因為小孩很難返回職場，又沒存款的話，不就還要看你臉色拿錢，超慘的。你老婆夠聰明，很愛自己很好啊」、「生育確實是需要有足夠保障前提下才該思考的，不然哪天變單親媽媽不也是她在受罪？女方腦袋清醒，並非戀愛腦，值得慶幸」。