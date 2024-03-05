快訊

朱立倫改革揮大刀！黃復興黨部裁併走入歷史 整併成立青年數位部

25年前買2張台積電！他曝光家人對帳單 網見損益驚喊「直接退休」

年代旅遊執照撤銷 觀光署催繳146萬罰鍰：未繳將移送強制執行

老婆「開1條件」才答應生小孩 他嗆只有基因好遭全網酸

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨老婆拒絕生子，氣得痛批對方只有基因好。圖片來源/ingimage
網友抱怨老婆拒絕生子，氣得痛批對方只有基因好。圖片來源/ingimage

傳統觀念認為，結婚生子人生才算是完整，不過一名人夫透露，面對家中長輩催生，老婆以沒有保障為由拒絕，還要求他將名下房屋加上自己的名字。貼文一出，網友們卻逆風回應，「女方腦袋清醒」、「養一個小孩要1000萬，不提錢提什麼？」

一名男網友以「老婆要錢才肯生小孩」為題，在Dcard感情版發文表示，自己身為獨子已經結婚兩年，年邁的的父母著急想抱孫，但老婆考量當初結婚兩家只有登記，沒有準備聘禮，覺得目前保障不夠，而不願意鬆口答應生小孩。

原PO指出，老婆還要求他把婚前購入的房子便宜賣給自己，或是改成登記兩人名字變成共同持有，但因不同意見大吵起來。他直言，這間房子目前是出租狀態，租金都是老婆在收，不喜歡對方動不動就提到錢，「看在她年輕聰明基因好，不然真想離婚」。

話題曝光引起討論，一票網友紛紛贊同原PO老婆的想法，「養一個小孩要1000萬，不提錢提什麼？」、「你老婆是理智的，幸好」、「她這麼年輕就生小孩當然要保障啊，都還沒有足夠社會職場經驗、沒存到什麼錢，要她年輕就生小孩，將來因為小孩很難返回職場，又沒存款的話，不就還要看你臉色拿錢，超慘的。你老婆夠聰明，很愛自己很好啊」、「生育確實是需要有足夠保障前提下才該思考的，不然哪天變單親媽媽不也是她在受罪？女方腦袋清醒，並非戀愛腦，值得慶幸」。

基因 房子

延伸閱讀

薪水存2花8…男友看不下去！32歲女寄望「繼承遺產」 一票人搖頭

存款只剩4位數！老公「看不起外送員」拒兼差 她怒：是有多沒路用

跟爸爸去韓國…5歲孩爆「晚上都和阿姨睡」 人妻崩潰：他說為省錢

媳婦哭訴「回婆家會焦慮」 網直言：請老公自己回去

相關新聞

存款只剩4位數！老公「看不起外送員」拒兼差 她怒：是有多沒路用

結婚往往會讓人看清另一半的樣貌，一名人妻抱怨，老公年紀不小存款只有4位數，勸對方兼職外送員，卻以瞧不起工作為由拒絕。對此，網友們傻眼回覆「啊當初到底喜歡他哪一點？」、「妳敢嫁也是要鼓掌」。

女抱怨男友「沒回送金鍊」當生日禮物 網吐嘈：想以小搏大？

男女在交往過程中，常常會贈送對方禮物，表達自己的感情。不過日前有位女網友抱怨，她在男友生日時送了星巴克蛋糕，以及2000元紅包，沒想到換她生日時，暗示男友「想要金鍊子」，對方卻沒回應，讓她氣炸表示「難怪會被分手」。

老婆「開1條件」才答應生小孩 他嗆只有基因好遭全網酸

傳統觀念認為，結婚生子人生才算是完整。不過一名人夫透露，面對家中長輩催生，老婆以沒有保障為由拒絕，還要求他將名下房屋加上自己的名字。貼文一出，網友們卻逆風回應，「女方腦袋清醒」、「養一個小孩要1000萬，不提錢提什麼？」

【生活進行式】宋伊薇／期許

小兒子小學一年級開學後，有天拿著聯絡簿給我，說：「老師要爸媽寫下對自己小孩的小學生涯有什麼期許。」我用半注音半國字寫下：「交很多好朋友、長很高、愛運動、籃球很強，還有希望畢業前都不要近視戴眼鏡。」

好心接婆婆回家過年！她竟遭嗆「貓咪跟我」二選一？內行人給實用建議

婆婆開出的要求，你會照單全收嗎？近日一名網友指出，自己過年前好心把婆婆接回來家裡，沒想到才住沒幾天，婆婆竟不滿她養了8年的愛貓，甚至開口威脅這個家「貓咪跟我」只能二選一留下，讓她相當傻眼。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

小叔麻將打到深夜、垃圾不清 長媳嘆快過年了「社恐又要發作」

在傳統的大家庭裡，長媳確實很難為。日前有一名長媳上網發文表示，自己長期被婆家晚輩欺壓，現在快要過年了，社恐又要發作了，引發網友心疼熱議，直呼「辛苦了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。