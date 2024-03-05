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存款只剩4位數！老公「看不起外送員」拒兼差 她怒：是有多沒路用

聯合新聞網／ 綜合報導
一位人妻抱怨老公存款不多，還不願兼差當外送員，因此批評對方沒路用。圖片來源／ingimage
一位人妻抱怨老公存款不多，還不願兼差當外送員，因此批評對方沒路用。圖片來源／ingimage

結婚往往會讓人看清另一半的樣貌，一名人妻抱怨，老公年紀不小存款卻只有4位數，勸他兼職做外送員，就以瞧不起工作為由拒絕。對此，網友們傻眼回覆「啊當初到底喜歡他哪一點？」、「妳敢嫁也是要鼓掌」。

一名女網友在臉書社團「靠北老公2.0」投稿透露，老公已經40歲了，戶頭存款只有4位數，天天喊沒錢，被問及錢花去哪裡，都回應說不知道，還抱怨她去好市多買太多東西。

原PO火大表示，「哈囉？那些東西也都是你吃掉，幾時我花你的錢買過我自己的東西了？」她還指出，自己勸老公下班去兼職當外送員，加減補貼家裡開銷，對方卻以看不起這份職業為由拒絕，一下班就待在家裡不停打電動、玩手遊，原PO實在受不了，痛批對方「是可以有多沒路用（無路用，形容人能力差、沒本事）？」

貼文曝光後，一票網友勸原PO放生，「4位數可以生活？」、「離婚，結案」、「沒孩子就趕緊離一離吧」、「啊當初到底喜歡他哪一點」、「妳敢嫁也是要鼓掌」、「妳還留在這種人身邊伺候他幹嘛」；但也有網友認為，原PO的片面之詞仍不足以判斷全部，「其他狀況都沒講，哪知道誰的問題」、「妳老公薪資多少不知道，妳自己有沒有付出也不知道」、「那妳自己在幹嘛？不會自己沒工作吧」、「如果他對家庭負責，妳就該看得起他；如他不負責任，那我支持妳這篇文章」。

還有網友直言，「手遊打開應該不只4位數」、「那不動產有嗎？」、「真好，還有4位數」、「我比較好一點，最近剛滿5位數」、「存款剩4位數，我連去全聯都要考慮考慮了，還去好市多」、「搞不好老公沒有新台幣但有比特幣」、「結果不動產千萬起跳」、「我家的是負債零存款還在還錢，妳算很好了」。

外送員 老公

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