人生重來還會選擇「生小孩」嗎？ 多人點名這1事比生產還難

生孩子是人生重大的決定，除了要度過懷孕的不適以外，教育也是一大挑戰。日前有網友以「人生重來還會生小孩嗎？」為題，指出身旁許多朋友提到「有孩子的快樂」，但她疑惑「只要一想到生小孩就會經歷懷孕的痛苦，就會好奇生過的媽媽們，人生重來還會選擇生小孩嗎？」

一名網友在PTT女板發文指出，不少身旁的朋友都已經生了孩子，有一次她好奇問朋友「生小孩後，覺得生活改變最大的是什麼？」對方回答「覺得看小孩長大很快樂」，而被問到「生小孩的好處是什麼？」朋友又回答，「孩子不是『好處』兩個字就能衡量的，而是見證純愛與信任」，原PO認為聽起來很感動，但一想到生小孩可能要承受「痛到肚子被揍、絞痛的50倍、每天疼痛到昏天地暗、下面四度撕裂傷，每天要做甜甜圈復健」，就感到畏懼。她好奇「生過的媽媽，人生重來的話還會選擇生小孩嗎？」

文章曝光後，引來網友熱議，許多人認為是「教育」比較難，直言「生小孩的陣痛或因為自然產的撕裂傷，我痛超過一個月，但這些都是小事，教育小孩花的時間跟用心才累」、「生小孩痛不是問題，問題是照顧小孩會出現各種崩潰跟限制，如果人生再來一次，我絕對不會生」、「累死了，最好大家不要生，真的照顧好自己就是最大的責任」、「我覺得最可怕的是要帶小孩，帶小孩要犧牲的太多了，如果重來的話我不會選擇生小孩」。

也有人認為生小孩不會後悔，「我很感謝孩子幫助我成長，培養我的責任感，改掉壞脾氣，甚至建立了規律的生活」、「小孩的出生讓我做同一件事情有新的體驗」、「妳應該沒有生過小孩，因為生下來就不會在意那些，而且現在都可以無痛分娩，我覺得有小孩最大的感受是體驗、學習、一起成長跟自我改變，這些很抽象又無法衡量的東西」、「生小孩讓我變得很充實」。