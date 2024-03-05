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跟爸爸去韓國…5歲孩爆「晚上都和阿姨睡」 人妻崩潰：他說為省錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻透過5歲小孩的口中得知，老公與同事們出遊，竟和其中一名女同事睡同一間房，疑似出軌。示意圖／Ingimage
一名人妻透過5歲小孩的口中得知，老公與同事們出遊，竟和其中一名女同事睡同一間房，疑似出軌。示意圖／Ingimage

一名女網友透露，老公與部門的同事們一起到韓國玩五天四夜，因為她本身工作無法臨時取消，最後就讓老公帶著5歲的小孩一起去玩，沒想到他們回國後，小孩竟脫口：「媽咪，我這幾天都和XX阿姨還有爸比睡！」讓原PO相當震驚。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在Dcard發文表示，和老公結婚五年，他一直是大家眼裡的好爸爸，家庭氣氛算是和樂，沒想到這次老公和同事們一起出遊，竟帶著孩子跟其中一名女同事一起睡。因為孩子還小，很多事情無法描述清楚，原PO也直接前去詢問老公，沒想到對方僅表示，其他同事分成三個家庭，該名女同事落單，是為了省房間錢才住一起，完全沒有發生什麼事。

原PO也懷疑，前陣子老公稱有工作的事情要弄，從早上6點忙到晚上11點才回家，結果被朋友遇到他載該名女同事回家，雖然原PO後來有求證本人，但對方沒有承認。「我一直覺得他們不可能發生不正常的關係，女同事自己也有交往多年的男友，我平時參加老公公司活動，也和她處得不錯。」

對此，網友紛紛表示，「嗯這太明顯，應該大做特做過了，不要傻了」、「先找證據，等錢到手再來找他談離婚，免得最後什麼都沒有」、「省房間錢這種理由都掰得出來，離婚協議書直接拿出來，他就會坦白了」、「小孩在都敢同房了，沒人在呢？」、「找徵信社處理，有證據妳才站得住腳，記得提告」。

Dcard 兩性關係 結婚 老公 離婚

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