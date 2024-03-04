媳婦哭訴「回婆家會焦慮」 網直言：請老公自己回去

婆媳關係從古至今，困擾了許多家庭。日前有位媳婦表示，她每次只要快回婆家，就會緊張焦慮，她疑惑詢問「有人也會這樣嗎？」

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她每次只要聽到要回婆家的消息，內心就會開始緊張焦慮，因此她上網詢問「有人也會這樣嗎？」

對此，有網友共鳴「我也會，因為回去總是要煮飯，從沒有過婆家煮好等我。別的媳婦回去就有得吃，我就得要親自要煮，所以久了我覺得很不公平，發現自己一定要硬起來，不然做最多的是我」、「比上班還累！恐懼焦躁不安、煩躁排斥，我都沒跟公婆住在一起了，還都要規定常回去？疲勞轟炸勝過一切！」、「回去簡直是像地獄，身心都緊繃起來」、「我也會，我一進門就阿雜（煩悶），乾脆不回去」。

也有網友建議「各自媽各自孝順，或者先生陪妳去幾次娘家，妳就陪他幾次回婆家」、「如果妳會焦慮，就讓妳先生回去就好了，妳自己回妳娘家去，或是待在家裡，總之感覺不舒服就不用回婆家，生活不用過得這麼累」、「有3個方法，第1個是擺爛不要管太多，第2是不回去就好，第3個方法是如果先生不幫妳的話，就直接離婚」。

衛福部台北醫院在衛教文章指出，感受到壓力困擾時，可以透過5方法，第1是找人說出來，第2是暫停生活步調，第3是學會放鬆，第4是定期運動，第5是計畫工作與時間分配。