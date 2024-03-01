嫌麻煩不想辦婚宴 她因1理由轉念獲過來人認同：很值得

結婚是人生大事之一，多數女孩子都希望有個浪漫盛大的婚禮，不過有一名女網友卻表示自己剛好相反，反而不太想辦婚禮，雖然這個念頭事後有動搖，但她也好奇想問「大家都有辦婚宴嗎？」貼文一出，也引起辦與不辦兩派人的爭辯。

原PO在PTT發文表示，和老公只有登記結婚，而如今孩子也生了，一些親朋好友就會詢問何時要辦婚禮，讓她有點困擾。她說通常聽到的都是女生想辦但男生不想，而自己和老公的情況剛好相反，因為本身個性比較懶，覺得辦婚禮很麻煩，因此原本就堅定不想辦，但後來有次聽到podcast聊到婚禮，讓她開始動搖。

原PO說那集的podcast聊到婚禮可以把愛的人都聚在一起，大家還會拍照留影，她想到平時很少有機會可以跟長輩合影，因此也不再堅持不辦婚禮了。她表示目前的想法是，如果真的要辦，就是辦在中午宴客，晚上再辦一個after party找年輕人狂歡，也想問其他人「有辦婚禮的人覺得值得辦嗎？」

貼文引起不同立場的爭辯，覺得沒必要的人認為「沒，不想把自己累死」、「只有公證沒有辦喜宴，身邊沒辦只有我，我也沒有拍婚紗，也沒特別度蜜月」、「沒辦，想把錢花在更實際的地方」、「覺得麻煩又可能賠錢，索性不搞」、「沒辦，我覺得人在世的時候好好相處比合照有意義」、「平常沒聯絡、沒關心，真的沒必要為了見面辦婚禮。平常不拜訪聯絡感情，跟生前不孝順，死後殺豬公有什麼差別」、「不值得～覺得戶政登記+雙方親戚吃個飯就好了」。

但也有不少人有辦婚禮，「一定要辦，才能回收紅包錢，且越早辦越好，免得拖到朋友群都生到二胎以上，宴客帶一群小孩來吃要回本更難」、「有喔，先生說要回收紅包錢，否則我本來也不想辦，覺得好麻煩，不過辦完沒幾年，雙方長輩有走了幾位，有的真的婚宴上見完就沒再見的，就覺得有人把婚宴當成同學會或家庭大型聚會是可以理解了」、「我的想法也是一樣，只是想把愛的人聚在一起」、「值得，留下的照片很棒」、「有，我周圍辦婚宴的比較多」。