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男童看診大哭喊「把拔」…看到醫一抱秒安靜 阿嬤揭原因：拍謝啦

聯合新聞網／ 綜合報導
小兒科醫師林智葳分享，有個男童被阿嬤帶來看診，剛進診間就哭個不停，沒想到看到他立刻伸出手叫「把拔」，阿嬤這時想通似的說了「1句」才化解誤會。示意圖／ingimage 立刻伸出手叫「把拔」
小兒科醫師林智葳分享，有個男童被阿嬤帶來看診，剛進診間就哭個不停，沒想到看到他立刻伸出手叫「把拔」，阿嬤這時想通似的說了「1句」才化解誤會。示意圖／ingimage 立刻伸出手叫「把拔」

有些孩童去看醫生時會哭鬧，因此安撫孩子乖乖看診就相當重要。小兒科醫師林智葳分享，有個男童被阿嬤帶來看診，剛進診間就哭個不停，沒想到看到他後竟立刻轉身伸出手叫「把拔」，令他相當尷尬，阿嬤這時想通似的說道，男孩的爸爸也是醫生，所以看到他穿白袍才會誤會，引起不少網友爆笑。

小兒科醫師林智葳在臉書分享，前幾天有個阿嬤帶著4歲小男孩進診間看診，男孩一進診間就開始嚎啕大哭，小孩大哭他很常看到，但不同以往的是，男孩看到他之後立刻轉身伸出雙手，並且以最高分貝的音量邊哭邊喊著，「把拔～把拔」，瞬間診間所有人臉色凝重，他跟阿嬤都超級傻眼，同時也很好奇阿嬤這時在想什麼。

林智葳醫師心想，「怎麼會這樣，但小孩就雙手向著我，一臉想給我抱的感覺」，於是他就順勢抱住了男孩，沒想到男孩就不哭了，在所有人都搞不清楚狀況時，阿嬤突然想通了什麼說道，「啊！他爸爸也是醫生啦！皮膚科的，所以你穿這樣白白的他就以為是把拔啦，拍謝內，謝謝你抱他」。

網友紛紛表示，「會吵的孩子有糖吃！」、「感覺很有愛的畫面」、「我也要大哭一下」、「醫生這麼有小孩緣！阿嬤小劇場…想問醫生結婚沒？有沒有對象？可以找個伴生一個小孩啦！」、「醫生把拔」、「原來叫把拔就能被醫生抱(筆記) 」、「差點誤會大了」、「轉角遇到的不只是愛，還有認親的」、「林醫師內心覺得無比冤枉啊XD」、「這小朋友也太可愛了，還好阿嬤有解釋，還是醫生太帥了」、「甄嬛是滴血認親，弟弟是白袍認親」。

醫師

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