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大嫂套房沒在住…媽想挪做女兒「嫁妝」網傻眼：臉皮有多厚

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，大嫂的嫁妝是一棟透天厝和一間套房，由於對方沒在住小套房，於是原po想拿來當作出嫁時的陪嫁品，但大嫂卻沒正面回應，令她有點難過。示意圖／ingimage
有網友表示，大嫂的嫁妝是一棟透天厝和一間套房，由於對方沒在住小套房，於是原po想拿來當作出嫁時的陪嫁品，但大嫂卻沒正面回應，令她有點難過。示意圖／ingimage

有些女生結婚時會帶著嫁妝到婆家，一名女網友表示，大嫂的嫁妝是一棟透天厝和一間套房，其中小套房沒在住，她希望可以拿來當她的陪嫁品，但媽媽提過幾次，大嫂卻沒正面回應，令她有點難過，引起不少討論。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她表示，「大嫂家應該很有錢」，當初對方的嫁妝就是一棟在市區的透天厝，外加一間套房，媽媽曾經和大嫂聊過，大嫂的小套房也沒在住，可以在她出嫁時當陪嫁品添嫁妝。後來媽媽又提過幾次，但大嫂卻沒有正面回應過，令她有點失落，此文一出，引起熱議。

網友紛紛怒批原po，「妳跟妳媽到底臉皮有多厚？」、「你戶頭的錢也沒在用，就拿出來給大嫂養孩子啊！」、「不要想太多，自己賺」、「那是人家的媽媽買來給她的嫁妝，妳憑啥跟人家要？妳也叫妳媽去買來給妳當嫁妝啊，跟大嫂討嫁妝也太不要臉了吧！」、「妳們家的臉皮真厚，妳媽是憑什麼叫人家的套房送給妳當陪嫁品，而妳還覺得理所當然的事，這要不是我親眼看見的文，我是萬萬不敢相信世上怎麼有這麼多不要臉的人呀！」、「大嫂婚前的財產，為何要變成小姑的陪嫁，怎麼說都不合理！！」、「寧願擺著或是出租，也不會給妳添嫁妝」。

有網友則認為大嫂的應對很好，「沒回應是為了家庭和諧」、「沒回應是因為不想洗你們的臉啊，看不出來嗎？」、「沒回應是最大的溫柔～換成別人可能就揹千刀回覆了！」、「你媽敢講你也敢想，大嫂沒發飆真的脾氣好」。

大嫂 嫁妝 結婚

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