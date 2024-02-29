理科太太離婚訴訟打不完 律師嘆：結束5年婚姻 要再花另個5年

理科太太（陳映彤）與前夫John兩人在2021年爆出婚變，該年年底正式訴請法院調解離婚一案，如今已過了3年餘，仍是風波未平，近日理科太太再度PO文爆料前夫霸占她在美國的房子，甚至婚內與女網友聊性事等私事細節。讓律師林智群今(29)日在臉書感嘆：「理科太太的事情告訴我們，5年婚姻，要結束它，可能要再花另一個5年。」

林智群並於文末表示，夫妻間要好聚好散，從來不是容易的事。隨後再於留言中交代時間進程，表示理科太太與前夫在「2021年結束彼此5年婚姻，現在已經2024年了，還在處理財產的事情」。

網友留言贊同律師說法：「耗時數年成為怨偶，再多花幾年增加仇恨值與自身的疲累，期間不知道因此失去多少有錢買不到的人事物，一趟路下來，沒有人是贏家」。有網友回應林智群，認為如果兩人沒有財產，也許離婚會快些，說到底都是「錢太多的煩惱」、「還是我們沒財產的窮人輕鬆自在」。

網友也留言認為：「或許再好聽的婚前誓言，還不如好好擬一份婚前協議」、「所以別亂結婚，婚前協議書真的該好好推行」、「有時候分手就可以看出誰是無賴，當拖累別人的絆腳石」，有人也表示認同「很諷刺，卻很真實」。

至於離婚究竟怎麼做才能好聚好散？有網友說：「分手看智慧」，或許過去的就要讓它過去，一直過不去只是徒增煩惱；還有人說在離婚過程中，高調在檯面上放話的行為，「真的無法好聚好散！」