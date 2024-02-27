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跟婆婆生活習慣不同讓她「好煩躁」 網建議1舉動可避免衝突

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦抱怨，因為跟婆婆生活習慣不同，讓她看到婆婆都感到煩躁。示意圖／Ingimage
一名媳婦抱怨，因為跟婆婆生活習慣不同，讓她看到婆婆都感到煩躁。示意圖／Ingimage

婆媳關係自古就是難解的問題，尤其生活習慣不同，常常讓家庭大小紛爭不斷。日前有位媳婦抱怨，丈夫堅持要住婆家陪婆婆，但她發現跟婆婆生活習慣不同，也很難融入婆家，常常覺得很困擾，她直言「婆婆不壞，但是讓我覺得很煩，連關心我都覺得很煩」。對此，許多網友認為「會感到煩躁是警訊，妳已經無法承受了，建議勇敢拒絕住婆家」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，她跟婆婆生活習慣不同，像是婆婆會把飯菜拿到客廳吃，吃完就放在桌上不收拾，而且煮完飯菜廚房都很髒，每次用完都是她要整理，婆婆常常連一雙筷子也不願幫忙洗，就直接丟在水槽。

此外，先生常常加班回家後，原PO想跟老公、小孩一同回房間相處，婆婆卻總會在他們要上樓時，要求老公幫忙處理事情，讓她覺得「好像跟婆婆在搶同一個男人」。她指出，而且每週末都要有家庭聚餐日，平時已經跟婆婆相處了，好不容易等到假日可以有跟老公、孩子的家庭時間，卻要被浪費掉。這讓原PO難過表示「婆婆不壞，但就是讓我覺得很煩，連看到臉、聽到聲音都覺得很煩，連關心我也想請她安靜」。

文章曝光後，許多網友表示「不要對丈夫的堅持妥協，沒有什麼一定要跟婆婆住的原因，如果老公想的話，就讓他自己跟婆婆住，妳跟孩子回娘家住」、「妳會覺得煩躁是警訊，妳已經無法承受了，找不到合適的解決方法就勇敢拒絕吧」、「請先生出面溝通協調，如果先生沒有作為，就做妳自己想做的就好」、「如果娘家不遠，假日妳乾脆回娘家家庭聚餐」、「妳跟老公抱怨應該也沒用，畢竟老公都堅持要跟媽媽住一起了，妳只能自己獨立一點，久了就習慣了」、「過好自己跟孩子為優先，其他的自動忽略或無視，偶爾回娘家放鬆，夫家的事情應該由老公出面，生活習慣不同真的很累」。

婆婆 婆媳紛爭 生活習慣

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